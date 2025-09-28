“Poatan” Alex Pereira nhớ lại trận thượng đài với Magomed Ankalaev ở UFC 313

Trận Magomed Ankalaev vs Alex Pereira II tiếp tục gia tăng sức nóng - khi “Poatan” tuyên bố gây ra tranh cãi: Anh này chỉ đạt được “4 thành công lực” trong trận thua đối thủ người Nga ở UFC 313 hồi đầu năm. Đây là một biện minh cho thất bại toàn diện hồi tháng 3.

Pereira chuẩn bị cho sự kiện UFC 320 vào tuần sau

Sau khi chối không nói “Big Ank” trốn tránh mình ở UFC PI, Pereira đã đòi tát mặt Ankalaev và nói về điều đó thông qua phần mềm dịch ngôn ngữ trên điện thoại di động. Giờ đây, anh vừa kiến giải về nguyên nhân anh thua trận toàn diện ở sự kiện UFC 313, khiến người ta bất ngờ.

Sau thất bại rõ ràng sau 5 hiệp đấu hồi tháng 3 cũng tại Bát giác đài T-Mobile Arena (tại Las Vegas), Pereira đối mặt với làn sóng chỉ trích từ giới mộ điệu. Họ cho rằng anh đã đi du lịch vòng quanh thế giới quá nhiều trước trận đấu, và không có những buổi tập đúng nghĩa.

Pereira lại khẳng định, anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể thượng đài (!??), vì là có quá nhiều thứ phải lo nghĩ vào đêm thi đấu tại UFC 313. “Poatan” cũng không chịu tiết lộ rằng anh này gặp các vấn đề gì, chỉ nói mình không đạt được trạng thái “10 thành công lực” thượng đài...

“Tôi sẽ không nói ra ngay bây giờ, những với tất cả những gì diễn ra ở vào thời điểm đó, tôi cảm thấy ngạc nhiên là mình vẫn có thể thượng đài. Thành thật mà nói, đêm đó tôi chỉ đạt được khoảng 40% năng lực. Nếu mà lần này tôi đạt được 50%, 10% đó cũng tạo ra khác biệt”.

“Tất nhiên, tôi không hài lòng với thất bại này”, Pereira tiếp tục lải nhải gây ra khó hiểu cho các CĐV, “Tuy nhiên, với tiềm năng của mình ở trong cuộc sống và phong cách mà tôi đã chiến đấu, tôi ngạc nhiên khi mình vẫn có thể chiến đấu bất chấp mọi thứ đang diễn ra (!??)”

“Đối mặt với điều đó thật không hay ho gì nhưng thành thật mà nói nếu tôi tổng hợp lại mọi thứ đang diễn ra với mình - và tôi sẽ không nói điều đó ngay bây giờ - thì tôi thậm chí còn thấy vui vì mình đã có thể chiến đấu - và chiến đấu với mọi thứ đang diễn ra với mình!”.

Cũng như mọi người khác, ngoài mối quan tâm công việc hiện tại, “Poatan” đang rất là chú tâm đến sự kiện UFC White House, dự kiến sẽ diễn ra ở khuôn viên Nhà Trắng vào tháng 7 năm sau để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hoa Kỳ. Ai sẽ được tham gia luôn là vấn đề.

Riêng Pereira, anh này lại có suy nghĩ sâu xa hơn: “Khi nhìn thấy sự kiện UFC White House được công bố, tôi thậm chí còn tự hỏi làm sao họ có thể tổ chức một trận đấu tại Nhà Trắng được nhỉ? Tất nhiên, tôi biết điều đó quan trọng với tất cả mọi người, và nhiều người đang mong muốn điều đó. Nhưng giờ tôi muốn xem trận đấu của mình diễn ra như thế nào trước đã”.

Trong một diễn biến mới nhất ở hạng cân dưới nặng, “Báo đốm” Carlos Ulberg đã bất ngờ hạ KO “Kẻ tàn phá” Dominick Reyes ngay ở trong hiệp đấu đầu tiên của sự kiện vừa mới kết thúc vào trưa nay: “UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes”. Ulberg đã trở thành đối trọng mới ở hạng cân dưới nặng.

Ulberg hạ KO Reyes

Ngay sau chiến thắng, Ulberg có tuyên bố mạnh mẽ với lại giới mộ điệu: “Tôi sẽ đến UFC 320 với vai trò kẻ dự bị cho trận tranh đai vô địch và sẵn sàng làm nên lịch sử trước Magomed Ankalaev hoặc là Alex Pereira. Ngay bây giờ, tôi mới là người thách thức, tôi vẫn chưa có đai vô địch mà”.

Pereira và Ankalaev ráo riết chuẩn bị cho UFC 320

Đ.Hg.