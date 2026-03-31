U23 Việt Nam khép lại hành trình tại Trung Quốc

Các tuyển thủ U23 Việt Nam thi đấu đầy cố gắng, nhưng cũng không tránh được thất bại 0-1 trước đội chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối Giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026.

U23 Việt Nam trải qua chuyến tập huấn đậm tính chuyên môn tại Tây An (Trung Quốc). ẢNH: FAT

Là trận đấu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc nên các học trò của quyền HLV Đinh Hồng Vinh cực kỳ quyết tâm hướng đến kết quả tích cực trong cuộc so tài với đội chủ nhà để làm món quà chia tay đầy ý nghĩa.

Phút thứ 7, Lê Văn Thuận tung ra pha dứt điểm đầu tiên cho U23 Việt Nam, đưa bóng đi vọt xà ngang. Bốn phút sau, Lê Đình Long Vũ khống chế rồi dứt điểm từ góc hẹp nhưng bị thủ thành Trung Quốc bắt gọn.

Sau thời gian đầu để U23 Việt Nam lấn lướt, từ giữa hiệp 1, U23 Trung Quốc dần tạo ra thế trận. Trong thế giằng co, đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số ở phút 39. Du Yuezheng khéo léo cài người vượt qua Nguyên Hoàng trước khi vuốt bóng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng bay qua đầu thủ môn Cao Văn Bình vào lưới. Đây cũng là bàn thắng duy nhất để khép lại hiệp đấu đầu tiên.

Đầu hiệp 2, U23 Trung Quốc tiếp tục duy trì cự ly đội hình cao, tạo ra các đợt lên bóng nguy hiểm về phía khung thành của U23 Việt Nam. Chính sự xuất sắc của Văn Bình đã giúp toàn đội tránh bàn thua.

Thời gian còn lại của trận đấu, U23 Việt Nam nỗ lực triển khai bóng nhưng không thể xuyên thủng mành lưới của U23 Trung Quốc. Qua đó, đành chấp nhận thất bại sát nút 0-1 ở trận đấu cuối cùng tại Giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026.

Khép lại hành trình tại Trung Quốc, U23 Việt Nam giành được 1 điểm từ trận hòa trước U23 CHDCND Triều Tiên và nhận 2 thất bại trước U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc. Song ban huấn luyện không đặt nặng thành tích mà tập trung vào việc hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U23 Việt Nam kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng cho tương lai.

HỮU THÀNH