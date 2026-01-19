U23 Trung Quốc tiếp tục rèn bài sút 11m

Nhà cầm quân đội U23 Trung Quốc, ông Antonio Puche lo ngại các học trò thua sút U23 Việt Nam về thể lực, nhưng ông tuyên bố sẽ cùng các học trò hướng đến mục tiêu lọt vào trận chung kết để làm nên lịch sử tại Vòng chung kết năm nay.

HLV trưởng và đại diện cầu thủ hai đội U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại buổi họp báo.

U23 Trung Quốc đến với vòng Bán kết cùng hàng phòng ngự được nhận diện rất mạnh khi họ chưa từng thủng lưới bàn nào trong suốt 4 trận đã qua. Thành tích này trong quá khứ chỉ có 2 đội làm được là Saudi Arabia (2022) và Uzbekistan (2024).

Bên cạnh đó, U23 Trung Quốc tiếp tục rèn thêm ở phần sút luân lưu 11m trong các buổi tập để tính đến phương án trận Bán kết sẽ phân định thắng thua từ loạt “đấu súng” đầy may rủi.

Phát biểu trước trận Bán kết với U23 Việt Nam, cầu thủ Liu Haofan tự tin: “Chúng tôi không lo lắng lắm, dù hàng công chỉ mới ghi 1 bàn. Đương nhiên rồi, U23 Trung Quốc đã sở hữu hàng thủ vô đối. Đội chẳng có gì phải căng thẳng hay lo lắng gì cả. Chúng tôi cứ tự tin ra sân mà đá với U23 Việt Nam. Đội cũng đã chuẩn bị tập luyện đá luân lưu rồi. Người hâm mộ hãy cứ chờ đợi vào chúng tôi khi đấu với U23 Việt Nam”.

U23 Trung Quốc đang có hàng phòng ngự rất chắc chắn.

Trong khi đó, HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc thận trọng hơn. Ông nói: “U23 Việt Nam có lợi thế hơn U23 Trung Quốc về 1 ngày nghỉ. Họ sẽ hồi phục tốt hơn so với chúng tôi. Dẫu sao, U23 Trung Quốc vẫn phải thích nghi vì đó là đặc thù lịch thi đấu. Chúng tôi đã cố gắng từng trận. Giấc mơ cũng đang dần thành hiện thực, đội muốn hướng tới chung kết”.

Ông Puche nói tiếp: “U23 Trung Quốc đã gặp U23 Việt Nam 2 lần trong năm ngoái. Họ là đội có tính tổ chức tốt, chuyển đổi trạng thái nhanh. U23 Trung Quốc sẽ không dễ dàng tấn công vào phần sân của U23 Việt Nam. Và ngược lại, chúng tôi sẽ phải rất tập trung khi họ tấn công. Đội sẽ có nhiều việc phải làm trong màn so tài diễn ra vào ngày mai”.

CAO TƯỜNG