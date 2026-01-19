HLV Philippe Troussier nhận định trước trận U23 Việt Nam – U23 Trung Quốc

Nhà cầm quân kỳ cựu người Pháp Troussier được truyền thông nêu tên nhiều trong thời gian qua. Không chỉ ông đã có thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc, nơi mà đang có ¾ đội lọt vào bán kết VCK U23 châu Á 2025. Ông còn được xem là người đã phát hiện nhiều cầu thủ trẻ tài năng ở lứa U23 Việt Nam hiện nay.

Đình Bắc được HLV Troussier tin dùng, đưa vào đá chính ở đội tuyển Việt Nam khi mới 19 tuổi. Ảnh: VFF

Chia sẻ trên tờ Sohu (Trung Quốc), ông Troussier nói: “Sự khó lường luôn là điều thú vị của bóng đá. Tôi nghĩ rằng cơ hội chia đều cho cả hai đội U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc ở trận bán kết sắp tới. Mặc dù U23 Trung Quốc thể hiện khá tốt ở giải đấu lần này, nhưng U23 Việt Nam cũng đã tiến vào bán kết với thành tích toàn thắng. Điều đó chứng minh sức cạnh tranh mạnh mẽ của đội bóng này”.

Trong giai đoạn dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam, ông Troussier đã phát hiện ra nhiều cầu thủ trụ cột của U23 Việt Nam hiện tại. Khi ấy, ông đã mạnh dạn đưa những Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Thanh Nhàn ra sân thi đấu thường xuyên, thậm chí là trong đội hình đội tuyển Việt Nam. Điều đó đã giúp các cầu thủ này trưởng thành nhanh, tích lũy nhiều kinh nghiệm trận mạc.

“Hai năm trước, ông đã mạnh dạn trao cơ hội cho Nguyễn Đình Bắc khi mới 19 tuổi, giúp anh có cơ hội tỏa sáng ở vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023, khẳng định tiềm năng vượt trội. Giờ đây, Đình Bắc đã trưởng thành, trở thành nhân tố chủ chốt của đội tuyển U23 Việt Nam”, ông Toussier nói.

U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ là cặp bán kết cân tài, cân sức. Ảnh: CFA

Phân tích lối chơi của hai đội U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, ông Troussier cho biết: “U23 Việt Nam thiên về lối chơi kiểm soát bóng dựa trên những đường chuyền tinh tế và di chuyển linh hoạt để làm chủ nhịp độ trận đấu. Trong khi đó, U23 Trung Quốc cần linh hoạt hơn cả trong tấn công lẫn phòng ngự, để ứng phó với tốc độ và sự gắn kết của U23 Việt Nam”. Ông Troussier cũng nêu điểm yếu của U23 Việt Nam là khả năng không chiến, như hai bàn thua trong trận đấu với U23 UAE ở vòng Tứ kết là minh chứng.

Tâm lý thoải mái là thế mạnh của U23 Việt Nam lúc này và ông Troussier nhận định: “Với Việt Nam, đối đầu Trung Quốc dễ chịu hơn so với việc phải va chạm trực diện với Uzbekistan. Ngược lại, Trung Quốc gặp Việt Nam cũng nhẹ nhàng hơn so với UAE".

