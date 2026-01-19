Bóng đá trong nước

Tổ trọng tài người Australia điều khiển trận U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách tổ trọng tài điều hành hai trận Bán kết VCK U23 châu Á 2026. Qua đó, U23 Việt Nam sẽ gặp lại người quen là trọng tài Alexander George King, người Australia

Trọng tài Alexander George King (thứ ba từ trái sang). Ảnh: TED TRẦN
Tối 18-1, AFC công bố tổ trọng tài điều khiển hai trận bán kết. Trận U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ do tổ trọng tài người Australia điều khiển. Ông Alexander George King sẽ là người cầm còi chính ở trận đấu này. Trợ lý cho trọng tài Alexander King đều là người Australia gồm ông James Andrew Lindsay (trợ lý 1) và ông Kearney John Robinson (trợ lý 2). Trong khi đó, trọng tài bàn là ông Qasim Matar Ali Al-Hatmi (người Oman). Điều hành phòng VAR là ông Muhammad Taqi đến từ Singapore.

Trọng tài Alexander George King vốn không lạ gì với U23 Việt Nam khi ông đã điều hành chính trận U23 Việt Nam - U23 Saudi Arabia ở vòng bảng. Trận đấu mà đoàn quân của HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Hy vọng vận may sẽ tiếp tục đến với U23 Việt Nam trong trận Bán kết.

Trận bán kết sẽ diễn ra vào lúc 22g30 ngày 20-1, tin vui với người hâm mộ Việt Nam là trận này HLV Kim Sang-sik có lực lượng mạnh nhất khi không có trường hợp nào bị treo giò bởi thẻ phạt khi AFC xóa thẻ “treo” ở vòng bảng.

CAO TƯỜNG

