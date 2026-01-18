U23 Việt Nam tự tin về lịch sử so tài với U23 Trung Quốc

Lần đầu tiên lọt vào đến trận Bán kết đấu trường U23 châu Á, nhưng các cầu thủ Trung Quốc được nhận diện là đối thủ không đơn giản với thầy trò HLV Kim Sang-sik khi sở hữu dàn cầu thủ có thể hình đồng đều. Đáng chú ý là đội bóng này chưa để thủng lưới bàn nào xuyên suốt từ đầu giải.

Minh Phúc ghi bàn thắng duy nhất trong trận thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc hồi đầu năm 2025. Ảnh; AFC

Với các cầu thủ Việt Nam, thành tích xuất sắc từ đầu giải đang đặt Văn Khang và các đồng đội trội hơn ở trận bán kết. Đó cũng là thử thách cho các cầu thủ U23 Việt Nam, nhưng bên cạnh đó lịch sử đối đầu gần đây phần nào giúp đoàn quân HLV Kim Sang-sik thêm sự tự tin.

Kể từ năm 2016 đến nay, các lứa cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu 5 trận với U23 Trung Quốc trong khuôn khổ các giải đấu giao hữu quốc tế. Kết quả Việt Nam thắng 2, hòa 2 và chỉ để thua 1. Cả 2 trận thắng đều được thực hiện tại Trung Quốc. Lần đầu vào năm 2019 với tỷ số 2-0 từ cú đúp của Nguyễn Tiến Linh. Hai lần gặp nhau trong năm 2025, ngoài trận hòa 0-0 vào tháng 11, vào đầu năm, khi đó còn mang tên gọi U22, các cầu thủ Việt Nam thắng 1-0 từ bàn thắng của Minh Phúc.

Không chỉ thành tích tốt ở đội U23, các cầu thủ Việt Nam còn 1 lần thắng đội tuyển quốc gia Trung Quốc 3-1 ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Dù vậy, để xuyên thủng hệ thống phòng ngự vốn chưa bị đánh bại từ đầu giải sẽ là thách thức không nhỏ cho hàng công U23 Việt Nam ở trận bán kết vào lúc 22g30 ngày 20-1.

QUỐC CƯỜNG