U23 Thái Lan đấu “chung kết” bảng F với U23 Malaysia để tranh vé dự Cúp châu Á

Vì gặp nhau ở lượt cuối cùng tại bảng F, nên chỉ một trong hai đội U23 Thái Lan hoặc U23 Malaysia có thể đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

U23 Thái Lan và U23 Lebanon cầm hòa nhau vào tối 6-9. ẢNH: FAT

Khép lại lượt trận thứ hai tại bảng F, U23 Thái Lan nhờ kết quả hòa 2-2 với U23 Lebanon đã tạm vươn lên dẫn đầu với 4 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại (+6). Bằng điểm với U23 Thái Lan nhưng chỉ có hiệu số (+1), U23 Lebanon tạm đứng thứ hai.

Trong khi đó, U23 Malaysia xếp hạng ba khi có 3 điểm và hiệu số (+6). U23 Mông Cổ là đội đầu tiên đã bị loại sau hai thất bại.

Chỉ đội đứng đầu mới đoạt vé trực tiếp dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026, trong khi đội xếp thứ hai tại bảng F sẽ phải xét thành tích với 10 đội nhì bảng còn lại để tranh 4 tấm vé vớt. Trước mắt, U23 Thái Lan đang nắm quyền tự quyết tại bảng đấu này.

Lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 9-9, U23 Lebanon gặp U23 Mông Cổ và gần như đại diện đến từ Tây Á sẽ cầm chắc trong tay 3 điểm. Thậm chí, U23 Lebanon hướng đến một chiến thắng với tỷ số đậm để cải thiện hiệu số, qua đó tăng thêm tỷ lệ phần trăm cơ hội đi tiếp. Nếu giành được 7 điểm cùng hiệu số cao, U23 Lebanon dù chỉ đứng nhì bảng F thì khả năng cao vẫn vượt qua được vòng loại.

U23 Malaysia thất thế trong cuộc cạnh tranh với U23 Thái Lan và U23 Lebanon. ẢNH: FAM

Đồng thời, chiến thắng của U23 Lebanon trước U23 Mông Cổ nếu xảy ra sẽ trực tiếp tạo áp lực lên U23 Thái Lan, bởi đại diện đến từ xứ chùa Vàng ra sân thi đấu muộn hơn ở lượt trận cuối. Lúc đó, U23 Thái Lan bắt buộc phải đánh bại U23 Malaysia nếu muốn nuôi hy vọng giành vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. Ngay cả một kết quả hòa ở trận derby Đông Nam Á cũng có thể khiến U23 Thái Lan sớm kết thúc hành trình tại giải đấu.

Bên kia phần sân, U23 Malaysia vì thất thế về mặt điểm số nên dù có thắng U23 Thái Lan thì vẫn phải chờ kết quả của các bảng đấu khác. Dẫu vậy, U23 Malaysia vẫn có quyền hy vọng bởi khi đó họ nắm trong tay 6 điểm cùng hiệu số cao. Nhưng một kết quả từ hòa đến thua sẽ chấm dứt cơ hội đi tiếp của U23 Malaysia.

Vì vậy, cuộc đối đầu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia được xem như “trận chung kết” của bảng đấu, trong đó đại diện đến từ xứ chùa Vàng có lợi thế được thi đấu trên sân nhà.

Cho đến hiện tại, vẫn chưa có đội bóng nào trong 11 bảng đấu đủ điều kiện vượt qua vòng loại để cầm tấm vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. Nhưng ở khu vực Đông Nam Á, bên cạnh U23 Thái Lan thì còn có U23 Việt Nam (tại bảng C) đang nắm quyền tự quyết sau khi khép lại lượt trận thứ hai. Trong khi đó, đã có 18 đội được xác định không còn cơ hội giành vé đi tiếp.

HỮU THÀNH