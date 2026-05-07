U17 Việt Nam được VFF thưởng nóng 400 triệu đồng

Thầy trò HLV Roland đã giành trọn 3 điểm sau chiến thắng ở trận ra quân trước U17 Yemen vào rạng sáng ngày 7-5. Trận thắng đã giúp U17 Việt Nam sáng cơ hội giành vé đi tiếp. Sau trận đấu, U17 Việt Nam được VFF chúc mừng và khen thưởng động viên kịp thời.

U17 Việt Nam đã có trận thắng đầu tiên ở VCK U17 châu Á sau 10 năm. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trên trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) đã có bài nhận xét về chiến thắng của U17 Việt Nam: “Các cầu thủ U17 Việt Nam có trận thắng khó nhọc 1-0 trước U17 Yemen trong trận mở màn bảng C, VCK U17 châu Á 2026. Đậu Quang Hùng ghi bàn thắng quyết định ở phút 77, giúp U17 Việt Nam thắp sáng hy vọng vào vòng loại trực tiếp, trong khi U17 Yemen phải tự hỏi tại sao họ lại thua khi có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn", AFC viết.

Sự hưng phấn và phong độ tốt của U17 Việt Nam đã giúp họ tiếp cận trận đấu rất tốt, không hề kiêng dè trước đối thủ trội hơn về thể hình. "Cả hai đội đều bước vào trận đấu với mong muốn khởi đầu tích cực, trong đó U17 Việt Nam có khởi đầu tốt hơn. U17 Việt Nam dần dần kiểm soát bóng nhiều hơn những phút sau đó. Lối chơi tích cực của U17 Việt Nam cuối cùng được đền đáp ở phút 77 khi Quang Hưng bình tĩnh đón đường chuyền của Chu Ngọc Nguyên Lực và dứt điểm ngọt ngào vào góc dưới bên trái khung thành", AFC viết.

Mục tiêu của U17 Việt Nam tại giải đấu này là vượt qua vòng bảng, đồng thời giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2026. Trận thắng ra quân như là màn khởi đầu hoàn hảo tại VCK lần này. Hai trận tiếp theo sẽ gặp U17 Hàn Quốc và U17 UAE, cũng là những thử thách cao độ, nhất là U17 Hàn Quốc.

*Ngay sau trận đấu, thay mặt Thường trực BCH, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã động viên và chúc mừng đội tuyển U.17 Việt Nam, đồng thời thường trực BCH VFF quyết định thưởng động viên đội 400 triệu đồng.

LÊ ANH