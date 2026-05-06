U17 Hàn Quốc mạnh nhất, nhưng U17 Việt Nam vẫn rộng đường dự World Cup

Khi lá thăm may rủi đưa U17 Việt Nam vào cùng bảng đấu với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, đa phần giới điệu mộ đều nhận định U17 Hàn Quốc là đội bóng mạnh và gần như chắc chắn sẽ đoạt vé vào tứ kết cũng như suất dự U17 World Cup 2026.

Các tuyển thủ U17 Hàn Quốc được đánh giá rất cao tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. ẢNH: KFA

Bóng đá trẻ khó lường, đặt trong bối cảnh mỗi thế hệ cầu thủ sẽ có những điểm mạnh hay yếu khác nhau. Song, nhận định về việc U17 Hàn Quốc mạnh nhất bảng không lấy gì làm bất ngờ, bởi yếu tố lịch sử cũng như sự phát triển của nền bóng đá xứ kim chi từ lâu đã chạm đến đẳng cấp World Cup ở mọi lứa tuổi. Ở cấp độ U17, Hàn Quốc đã 5 lần góp mặt ở trận chung kết châu lục và mùa giải 2025 gần nhất tiến vào vòng bán kết cùng suất dự World Cup.

Còn năm nay, 20/23 tuyển thủ U17 Hàn Quốc được ăn tập tại lò đào tạo của các đội K-League. Trong đó, Ju-wan (Seoul E-Land) từng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất được ra sân thi đấu tại K-League 2 (Giải hạng Nhất Hàn Quốc). Họ cũng là đội có chiều cao tốt nhất giải với thông số trung bình 1,82 m. Thầy trò HLV Kim Hyun-jun chuẩn bị đầy kỹ lưỡng với chuyến tập huấn tại Thái Lan hồi tháng 3, sau đó tiếp tục duy trì tập luyện ở quê nhà, và có mặt tại nước chủ nhà Saudi Arabia từ hôm 25-4 để làm quen với thời tiết, sân bãi cũng như quá trình sinh hoạt.

U17 Yemen là một đội bóng đáng gờm, nhất là khi họ được chọn làm hạt giống số 2, chứ không phải đối thủ cùng bảng là U17 UAE vốn đến từ nền bóng đá nằm trong tốp đầu tại châu Á. Thầy trò HLV Haitham Al Asbahi bước vào giải với hình ảnh của một “ẩn số” đúng nghĩa.

U17 Yemen là đối thủ ra quân của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á 2026

U17 Yemen hội quân trong nước từ giữa tháng 4 trước khi sang Saudi Arabia hôm 25-4 để hoàn tất khâu chuẩn bị. Dù kết quả một số trận giao hữu chưa thực sự thuyết phục, trong đó có thất bại trước U17 Uzbekistan, nhưng điều đó không phản ánh hết tiềm năng của họ. Lịch sử từng chứng minh U17 Yemen luôn biết cách tạo bất ngờ. Như năm 2002, họ khiến cả châu lục ngỡ ngàng khi giành vé dự World Cup.

Tại vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Yemen thể hiện phong độ ấn tượng với thành tích toàn thắng. Sức mạnh của đại diện đến từ Tây Á nằm ở tốc độ chuyển trạng thái nhanh cùng cách tổ chức tấn công đa dạng. Họ sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến từ tuyến 2, đồng thời tận dụng khoảng trống rất tốt trong các pha phản công. Chính những yếu tố đó khiến U17 Yemen trở thành đối thủ khó lường với bất kỳ đội bóng nào.

Trong khi đó, việc U17 UAE chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 4 cũng mang đến không ít bất ngờ. Bởi ở giải đấu gần nhất, đội bóng này từng lọt vào tới vòng tứ kết và giành quyền tham dự World Cup, cho thấy năng lực không thể xem thường. Tuy nhiên, cách phân nhóm hiện tại dường như chưa phản ánh đầy đủ thực lực của họ.

U17 UAE là đội bóng có chiều cao trung bình xếp thứ 7 tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, sở hữu nền tảng thể hình và thể lực vượt trội so với nhiều đối thủ cùng trang lứa. Đây chính là điểm tựa giúp họ duy trì lối chơi giàu sức mạnh, đặc biệt hiệu quả trong các tình huống tranh chấp và chuyển đổi trạng thái.

Dù U17 Hàn Quốc được đánh giá cao nhất bảng và là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu, cuộc cạnh tranh cho tấm vé dự U17 World Cup 2026 vẫn rộng mở với tất cả các đội. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền đi tiếp, đồng nghĩa cơ hội được chia đều cho U17 Việt Nam, U17 Yemen và U17 UAE. Trong một giải đấu trẻ vốn giàu tính bất ngờ, chỉ cần tận dụng tốt từng trận đấu và giữ được sự ổn định, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể tạo nên khác biệt để hiện thực hóa mục tiêu góp mặt ở sân chơi thế giới.

HỮU THÀNH