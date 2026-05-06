U17 Thái Lan thua cả tỷ số lẫn cầu thủ ở trận ra quân châu Á 2026

Thầy trò HLV Marco Gockel đón nhận thất bại 0-2 trước U17 Tajikistan ở trận ra quân vòng chung kết U17 châu Á 2026 và tự làm hẹp dần cơ hội đoạt vé dự U17 World Cup.

Tuyển thủ U17 Thái Lan Phetcharayut Soboonma nhận thẻ đỏ ở trận ra quân vòng chung kết U17 châu Á 2026. ẢNH: AFC

Rạng sáng 6-5 (giờ Việt Nam), vòng chung kết U17 châu Á 2026 đã khởi tranh tại Saudi Arabia, nhằm tìm ra 8 đội bóng vượt qua vòng bảng để giành suất đến U17 World Cup.

Tại bảng A, U17 Thái Lan khởi đầu đầy khó khăn khi ngay phút thứ 1 đã bị U17 Tajikistan chọc thủng lưới. Từ quả tạt bên cánh trái của Mukhammadzhon Mirakhmadov (U17 Tajikistan), hậu vệ Phetcharayut Soboonma trong nỗ lực cứu thua đã vô tình đưa bóng về lưới nhà.

Bàn thua sớm khiến đại diện đến từ xứ chùa Vàng gặp nhiều khó khăn, buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Nhưng các đợt lên bóng của đoàn quân HLV Marco Gockel tỏ ra yếu ớt, không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự kỷ luật mà U17 Tajikistan tạo ra. Những gì hàng công của U17 Thái Lan làm được là cú đánh đầu đưa bóng dội xà ngang của Poramet La-Ongdee ở phút 57.

Việc có bàn thắng sớm giúp đại diện đến từ Trung Á thoải mái hơn về tinh thần. Đến phút 59, Soboonma trong tình huống phạm lỗi đã nhận thẻ vàng thứ hai, khiến U17 Thái Lan chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân. Trước khi trận đấu khép lại, Mustafo Hasanbekov có pha dứt điểm cận thành ấn định tỷ số 2-0 cho U17 Tajikistan.

U17 Indonesia thắng U17 Trung Quốc (áo vàng) với bàn thắng duy nhất ghi vào cuối trận. ẢNH: AFC

Dẫu vậy, U17 Tajikistan chỉ đứng nhì bảng A sau lượt trận đầu tiên. Bởi ở cuộc so tài còn lại, đội chủ nhà U17 Saudi Arabia đã khởi đầu tưng bừng với chiến thắng 4-0 trước U17 Myanmar. Hai đại diện đến từ Đông Nam Á là U17 Thái Lan và U17 Myanmar đang đối diện với nhiều khó khăn trên hành trình săn vé dự World Cup.

Đại diện Đông Nam Á duy nhất giành chiến thắng trong ngày thi đấu 6-5 là U17 Indonesia. Các cầu thủ trẻ đến từ xứ Vạn đảo gây ấn tượng khi thắng U17 Trung Quốc sát nút 1-0, với pha lập công duy nhất của Keanu Senjaya ở phút 87. Chiến thắng trước đối thủ trực tiếp giúp U17 Indonesia nắm quyền chủ động trong cuộc đua giành vé dự U17 World Cup tại bảng B.

Trong khi đó, U17 Nhật Bản khẳng định sức mạnh khi thắng U17 Qatar với tỷ số 3-1 để tạm thời đứng đầu bảng B.

Tối nay và rạng sáng mai (7-5), các trận đầu tiên thuộc bảng C và bảng D sẽ diễn ra. Trong đó, U17 Việt Nam có trận đấu được dự báo khó khăn với U17 Yemen lúc 0 giờ.

HỮU THÀNH