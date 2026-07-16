Tuyển thủ Argentina cùng người thân bật khóc khi vào chung kết World Cup

Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước tuyển Anh đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026, đồng thời tạo nên những khoảnh khắc xúc động khi các tuyển thủ cùng người thân và CĐV đều bật khóc.

Khi tiếng còi mãn cuộc từ trọng tài Ismail Elfath (người Mỹ) vang lên cũng là thời điểm các tuyển thủ Argentina vỡ oà cảm xúc. Người hùng Lautaro Martinez, tác giả bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 90+2, không giấu được sự xúc động. Tiền đạo Inter Milan ôm chầm lấy Lionel Messi rồi bật khóc ngay trên sân. Chính Messi và trung vệ Nicolas Otamendi đã ôm vai, động viên đàn em trong khoảnh khắc cả đội chìm trong niềm hạnh phúc.

Lionel Messi. Ảnh: THX

Ở phía khung thành, thủ môn Emiliano Martinez cũng rơi nước mắt sau khi góp công giúp Argentina giữ vững lợi thế trong những phút cuối.

Trong khi các đồng đội lao vào ăn mừng, Messi lặng lẽ quỳ xuống mặt cỏ, hai tay ôm lấy khuôn mặt. Đội trưởng Argentina dường như trút bỏ toàn bộ áp lực sau 90 phút nghẹt thở. Dù không trực tiếp ghi bàn, anh vẫn là linh hồn trong cuộc lội ngược dòng với hai đường kiến tạo quyết định, đưa Enzo Fernandez và Lautaro Martinez lập công chỉ trong vòng 7 phút cuối trận.

Lautaro Martinez ôm Lionel Messi bật khóc được Liên đoàn Bóng đá Argentina đăng tải

Khoảnh khắc Messi quỳ gối nhanh chóng trở thành hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều bình luận cho rằng đây là biểu tượng cho hành trình đầy cảm xúc của Argentina tại World Cup 2026, bởi đội bóng của HLV Lionel Scaloni đã nhiều lần vượt nghịch cảnh để tiến gần mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Ngay sau chiến thắng, Liên đoàn Bóng đá Argentina cũng đăng tải thông điệp đầy cảm xúc trên trang chủ: “Chúng tôi đã khóc, chúng tôi đã chịu đựng, chúng tôi đã ôm nhau. Nhưng chúng tôi đã hiện thực hóa ước mơ. Chúng tôi đã vào chung kết World Cup 2026 với sự tỏa sáng của những ngôi sao nước nhà”. Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt tương tác từ người hâm mộ trên khắp thế giới.

Không chỉ trên sân, khu vực khán đài dành cho gia đình các cầu thủ cũng ngập tràn cảm xúc. Ngay sau khi Lautaro ghi bàn quyết định, máy quay truyền hình hướng đến khu vực có gia đình Messi theo dõi trận đấu. Antonela Roccuzzo, vợ của đội trưởng Argentina, không kìm được nước mắt. Cô vừa mỉm cười, vừa đưa tay lau mặt khi chứng kiến đội bóng quê hương thoát khỏi bờ vực thất bại để giành tấm vé vào chung kết. Xung quanh Antonela, hàng nghìn cổ động viên Argentina ôm lấy nhau, nhảy múa và hát vang trên khán đài.

Các CĐV Argentina vỡ oà cảm xúc ở Buanos Aires.

Chiến thắng trước tuyển Anh giúp Argentina lần thứ 3 góp mặt ở trận chung kết trong 4 kỳ World Cup gần nhất. Thử thách cuối cùng của Messi và các đồng đội sẽ là cuộc đối đầu với Tây Ban Nha vào lúc 2 giờ sáng ngày 20-7 (giờ Việt Nam). Nếu tiếp tục đăng quang, Messi sẽ tiến thêm một bước nữa trong hành trình khép lại sự nghiệp World Cup bằng cái kết trọn vẹn nhất.

HỮU THÀNH