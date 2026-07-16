Lautaro Martinez và bàn thắng vàng ở phút bù giờ

Rạng sáng nay 16-7, sự khốc liệt của trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina đã bị đẩy lên đỉnh điểm của sự kịch tính. Bị dẫn trước 1-0 và đối mặt với nguy cơ trở thành cựu vương, thế nhưng đội tuyển Argentina lại một lần nữa chứng minh bản lĩnh vững vàng. Và cái tên được xướng lên rực rỡ nhất không ai khác chính là Lautaro Martinez – người đã giáng đòn quyết định để kết liễu Tam Sư bằng một pha đánh đầu có thể xem là dễ nhất trong sự nghiệp ở những phút bù giờ.

Lautaro Martinez là người ấn định màn lội ngược dòng ngoạn mục cho Argentina. Ảnh: THX

Bị dẫn trước trong phần lớn thời gian, nhưng khi Argentina bị dồn vào chân tường, đó cũng là lúc đẳng cấp của những ngôi sao lớn lên tiếng. Lionel Messi tiếp tục sắm vai "nhạc trưởng" vĩ đại với một pha quan sát nhạy bén, tung đường chuyền dọn cỗ để Enzo Fernández tung cú cứa lòng hiểm hóc gỡ hòa 1-1.

Sau bàn gỡ, sức ép khủng khiếp được đại diện Nam Mỹ tạo ra lên phần sân của đội tuyển Anh. Bóng đã một lần tìm đến cột dọc từ chân McAllister, báo hiệu cho một cơn bão chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Và điều tất yếu đã đến ở phút 90+2, khoảnh khắc làm bùng nổ mọi cầu trường.

Từ một đường tạt bóng chuẩn xác đến từng centimet của Lionel Messi (hoàn tất cú đúp kiến tạo trong trận), Lautaro Martinez chọn vị trí thông minh, khôn khéo thoát khỏi sự theo kèm của hàng thủ áo trắng. Tiền đạo mang áo số 22 bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới trống, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục 2-1.

Bàn thắng tuyệt đẹp ở phút bù giờ của Martinez không chỉ là một đòn kết liễu, tiễn tuyển Anh về nước thi đấu trận tranh hạng ba với Pháp, mà còn đưa Argentina lần thứ hai liên tiếp tiến vào một trận chung kết của đấu trường World Cup. Lautaro cũng chính là người ấn định chiến thắng 3-1 cho Argentina trong trận đấu ở vòng tứ kết gặp Thuỵ Sỹ vài ngày trước.

Phía trước Lautaro Martinez, Messi và các đồng đội sẽ là thử thách cuối cùng mang tên Tây Ban Nha vào rạng sáng ngày 20-7. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt và tinh thần không bỏ cuộc này, Argentina hoàn toàn có thể giúp HLV Lionel Scaloni đi vào lịch sử với tư cách nhà cầm quân thứ hai giành hai chức vô địch World Cup liên tiếp.

NGUYÊN PHƯƠNG