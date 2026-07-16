WORLD CUP 2026

Harry Kane giải thích lý do tuyển Anh không thể đánh bại Argentina

SGGPO

Tiền đạo Harry Kane cho biết đội tuyển Anh đã không tận dụng được lợi thế dẫn trước, thừa nhận cầu thủ đã không thực hiện đúng chỉ đạo của HLV Thomas Tuchel khiến họ bị Argentina loại khỏi bán kết World Cup 2026.

Harry Kane ngậm ngùi chứng kiến Lionel Messi giành quyền vào chung kết.
Harry Kane ngậm ngùi chứng kiến Lionel Messi giành quyền vào chung kết.

Tuyển Anh vươn lên dẫn trước ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp nhờ bàn thắng của Anthony Gordon, tưởng chừng như sẽ giành vé vào chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1966. Nhưng họ đã lùi sâu phòng ngự để bảo vệ lợi thế và cuối cùng trở thành nạn nhân của màn lội ngược dòng muộn màng từ Argentina, với các bàn thắng của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez, lật ngược thế trận. Đội trưởng tuyển Anh, Kane đã trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đấu, nói rằng anh “rất thất vọng” khi bị loại sau một chiến dịch đầy hứa hẹn - nhưng thừa nhận tuyển Anh “không đủ tốt” trong ngày hôm đó.

Ngôi sao của Bayern Munich nói với BBC Sport: “Rất tiếc cho các đồng đội, rất tiếc cho tất cả mọi người - đội bóng, ban huấn luyện, người hâm mộ. Chúng tôi đã chơi tốt trong phần lớn thời gian trận đấu. Khi dẫn trước 1-0, chúng tôi dường như chỉ cố gắng giữ vững tỷ số, điều mà ở cấp độ này là không đủ. Vì vậy, tôi thực sự rất thất vọng vì chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để có mặt ở đây và các cầu thủ đã cống hiến hết mình, đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu. Thất bại này thật sự rất đau lòng”.

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Harry Kane nuối tiếc.

Sau khi để thua 2 trận chung kết Euro liên tiếp dưới thời HLV Gareth Southgate, đây lại là một trường hợp “gần đến đích nhưng lại vuột mất”. HLV Tuchel được cho đã chơi quá thiên về phòng ngự quá sớm, và cũng giống như Croatia ở giai đoạn này 8 năm trước, họ đã đánh mất cơ hội vào chung kết. Nhưng Kane nói rằng chỉ thị của HLV Tuchel là tiếp tục gây sức ép lên Argentina sau bàn thắng mở tỷ số của Gordon. “Các chàng trai luôn sẵn sàng cho bất kỳ thời điểm nào trong trận đấu”, Kane nói. “Khi chúng tôi dẫn trước, thông điệp là phải tiếp tục tấn công và ghi thêm bàn thắng. Rồi khi họ ghi được 2 bàn thắng, chỉ thị là phải cố gắng tìm kiếm điều gì đó nhưng chúng tôi không thể lấy lại được động lực trong trận đấu”.

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Tuyển Anh đã gặp khó khăn trong việc giành lại quyền kiểm soát sau khi Argentina gỡ hòa và kết thúc trận đấu chỉ với 5 cú sút - con số thấp nhất của họ trong bất kỳ trận đấu nào tại World Cup 2026. Cựu đội trưởng đội tuyển Anh, Alan Shearer cho rằng phản ứng của Argentina sau khi bị dẫn trước là yếu tố quyết định: “Tôi nghĩ đội mạnh hơn đã thắng. Bạn phải thẳng thắn và trung thực về điều đó. Phản ứng của họ rất tuyệt vời, họ đã sút trúng cột dọc vài lần và Anh đã gặp may. Cách họ không hoảng loạn, cách họ bám sát kế hoạch thi đấu, cách họ tin tưởng vào những gì họ đang làm, và họ đã làm được điều đó. Những sự thay người đã phát huy tác dụng và bạn phải tôn trọng cách họ đã trở lại trận đấu. Họ xứng đáng có mặt trong trận chung kết vào Chủ nhật, dù nói điều này thật đau lòng”.

Trong khi cựu tiền đạo một thời Wayne Rooney tin rằng việc Anh không thể kiểm soát trận đấu sau khi dẫn trước cuối cùng đã phải trả giá: “Chúng tôi đã có được vị trí rất tốt, rồi sau đó chúng tôi không biết phải làm gì. Chúng tôi lùi sâu phòng ngự, để họ tấn công. Họ tạo ra rất nhiều cơ hội, rồi chúng tôi sụp đổ. Thực sự rất thất vọng”.

Tuyển Anh vẫn còn một trận đấu nữa tại World Cup dù đã bị loại ở đây. Họ sẽ đối đầu với Pháp trong trận tranh hạng 3 vào thứ Bảy tại Miami. Trong khi đó, Argentina vẫn đang trên đường bảo vệ chức vô địch mà họ đã giành được 4 năm trước và sẽ tranh tài trong trận chung kết World Cup vào Chủ nhật với Tây Ban Nha.

LINH SƠN

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