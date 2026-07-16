Bán kết, Anh - Argentina 1-2: Argentina tiến vào chung kết sau màn thắng ngược dòng ngoạn mục

Đội tuyển Anh đã đứng trước cơ hội vào chung kết World Cup đầu tiên sau 6 thập kỷ, nhưng Lionel Messi không để điều đó xảy ra khi anh 2 lần kiến tạo giúp Argentina ngược dòng thắng 2-1, qua đó duy trì kỷ lục cả 6 lần vượt qua bán kết một kỳ World Cup.

Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina.Ảnh:THX

Cả 2 đội đều gặp khó khăn trong việc tạo ra bất kỳ cơ hội rõ ràng nào. Chỉ có 3 trận đấu tại World Cup 2026 kéo dài hơn 20 phút trước khi có cú sút đầu tiên - 2 trong số đó là 2 trận đấu gần nhất của Anh (29 phút gặp Na Uy, đang diễn ra gặp Argentina), cùng với trận Pháp gặp Paraguay (22 phút).

Tuyển Anh đã gây sức ép nhiều hơn Argentina, nhưng cú đánh đầu của John Stones đi vào cạnh lưới ở phút 33 từ quả đá phạt của Declan Rice là cơ hội gần nhất để Tam Sư phá vỡ thế bế tắc. Trong khi, Enzo Fernandez cũng thử vận ​​may từ xa cho Argentina, và bóng đi chệch cột dọc bên phải trong gang tấc ở phút 39.

Thực tế, tổng số bàn thắng kỳ vọng (xG) giữa Anh và Argentina trong hiệp một chỉ là 0,08 - thấp nhất trong lịch sử hiệp một của một trận đấu vòng loại trực tiếp World Cup (kể từ năm 1966). Sự căng thẳng thể hiện rõ trên sân cũng được phản ánh qua số liệu thống kê trận đấu.

Messi vẫn chính là linh hồn trong lối chơi của Argentina. Ảnh: THX

Bốn pha phạm lỗi của Argentina là số pha phạm lỗi nhiều nhất của một đội trong 10 phút đầu tiên của một trận đấu World Cup 2026, cùng với Thụy Điển gặp Pháp (4), và có cảm giác như đó sẽ là kế hoạch của họ trong suốt trận đấu để cố gắng làm gián đoạn lối chơi của Anh. Có 19 pha phạm lỗi và 0 cú sút trúng đích trong hiệp một giữa Anh và Argentina - nhiều pha phạm lỗi nhất mà không có cú sút nào trúng đích trong bất kỳ hiệp đấu nào tại World Cup năm nay.

Anthony Gordon mở tỷ số cho tuyển Anh.

Hiệp 2 bắt đầu với những pha tấn công qua lại liên tục. Argentina sớm có 2 cơ hội ghi bàn. Emiliano Martinez buộc thủ thành Jordan Pickford phải có pha cứu thua xuất sắc ở cột gần. Bóng lại bật ra thuận lợi cho số 9 của Argentina, nhưng cú sút của anh bị cản phá ra ngoài biên. Tuy nhiên, Anthony Gordon đã đưa tuyển Anh dẫn trước ở phút 55 trận bán kết. Morgan Rogers trong trận đấu đầu tiên đá chính tại World Cup đã có một pha kiến ​​tạo, và đó là một pha kiến ​​tạo rất xuất sắc!

Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina.

Argentina phải cố gắng phá vỡ hàng phòng ngự kiên cố của tuyển Anh. Đây không phải lần đầu tiên nhà đương kim vô địch gặp khó khăn tại World Cup này, và họ bắt đầu gia tăng sức ép. Thủ thành Packford đã giúp Tam sư trụ vững với loạt pha cứu thua suất sắc, trong khi Mac Allister đánh đầu bóng trúng cột dọc ở phút 79.

Enzo Fernandez ăn mừng sau khi lập siêu phẩm vào lưới tuyển Anh. Ảnh: THX

Nhưng đến phút 85, sự kháng cự của đại diện châu Âu bị phá vỡ khi Enzo Fernandez đã đưa bóng vào lưới với một cú sút cong tuyệt đẹp từ khoảng cách 25 mét vào góc dưới bên trái, san bằng tỷ số trận bán kết World Cup.

Messi là người kiến ​​tạo, hiện đã ghi bàn hoặc kiến ​​tạo trong 11 lần ra sân liên tiếp tại World Cup - kéo dài kỷ lục chuỗi trận dài nhất của một cầu thủ kể từ năm 1966. Nhưng khoảnh khắc quan trọng nhất tiếp tục đến ở phút 90+2, Messi đón được bóng bật ra và tạt bóng tuyệt đẹp vào đầu Lautaro Martinez, người đánh đầu tung lưới Pickford và cũng dập tắt hy vọng của người hâm mộ Anh.

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