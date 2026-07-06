Tuyển thủ Anh nhập viện khẩn cấp sau màn ăn mừng cùng cổ động viên

Tiền vệ kỳ cựu Jordan Henderson đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi dính chấn thương cổ tay trong màn ăn mừng chiến thắng 3-2 của tuyển Anh trước Mexico tại vòng 16 đội World Cup 2026.

Các thành viên của tuyển Anh tập trung đưa Jordan Henderson rời khỏi sân đến thẳng bệnh viện

Theo truyền thông Anh, Henderson bị ngã trong lúc cùng các đồng đội hát ca khúc Wonderwall với cổ động viên tại sân Azteca (Mexico). Tiền vệ 36 tuổi cố gắng nhảy qua tấm biển quảng cáo để tiến sát khu vực khán đài nhưng vướng chân khi tiếp đất, khiến anh ngã úp người xuống sân và chống tay trái để giảm lực va đập.

Hậu vệ Dan Burn là người đầu tiên phát hiện tình hình bất thường khi thấy Henderson ôm chặt cổ tay trái và tỏ ra vô cùng đau đớn. Đội ngũ y tế lập tức có mặt chăm sóc trước khi đưa cựu đội trưởng Liverpool rời sân bằng cáng để chuyển thẳng tới bệnh viện kiểm tra.

Ban đầu, đội trưởng Harry Kane lúc phỏng vấn sau trận đấu cho rằng chấn thương của người đồng đội không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, HLV Thomas Tuchel sau đó xác nhận tình trạng của Henderson nghiêm trọng hơn dự đoán.

HLV Tuchel cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Henderson không thể ở lại tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng toàn đội. Ông nói: “Điều đó thật không phù hợp với một buổi tối tuyệt vời như thế này. Jordan hiện không còn ở cùng chúng tôi. Tôi chưa biết các bác sĩ sẽ tiến hành những thủ tục gì, nhưng khi hoàn thành họp báo, tôi được thông báo rằng cậu ấy vẫn đang ở bệnh viện”.

Điều đáng nói, Henderson không thi đấu trong trận gặp Mexico. Tiền vệ kỳ cựu ngồi dự bị suốt trận nhưng vẫn nhận thẻ vàng ở những phút bù giờ sau khi phản ứng với trọng tài và can thiệp vào một tình huống ném biên của tuyển Anh.

Chiến thắng 3-2 trước Mexico được xem là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của tuyển Anh tại World Cup 2026. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel vượt qua sức ép cực lớn trên sân Azteca, thi đấu phần lớn hiệp 2 chỉ với 10 người sau chiếc thẻ đỏ của Jarell Quansah nhưng vẫn bảo toàn lợi thế để giành vé vào tứ kết.

Còn Henderson mới chỉ có một lần ra sân tại World Cup 2026, khi vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng trước Panama ở vòng bảng. Với tình hình hiện tại, không loại trừ khả năng tiền vệ 36 tuổi này sẽ lỡ trận tứ kết với Na Uy sau đây 5 ngày.

HỮU THÀNH