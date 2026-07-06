Mexico - Anh 2-3: Cú đúp chóng vánh của Bellingham giúp Tam sư giành vé đi tiếp

Tiền vệ Jude Bellingham đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút cuối hiệp 1, tạo lợi thế to lớn trước khi Harry Kane ghi bàn thắng thứ 6 tại giải từ chấm phạt đền để giúp tuyển Anh chỉ còn 10 người giành chiến thắng 3-2 trước Mexico - đội đồng chủ nhà tiếp theo bị loại sau Canada.

Jude Bellingham ăn mừng bàn thắng. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH VTV

Chiếc thẻ vàng của Rice vì chơi cao chân là chỉ dấu đầu tiên về việc đội tuyển Anh đang phải chịu áp lực lớn tại thánh địa Azteca. Cách nhập cuộc mạnh mẽ của Mexico cũng là lý do khiến tuyển Anh phải đợi đến phút 26 mới có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên, nhưng Gordon sút bóng đi thẳng vào vị trí của thủ thành Rangel. Giữa khoảng thời gian đó thì thủ thành Pickford, trong ngày trở thành cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất cho đội tuyển Anh tại World Cup - đây là trận đấu thứ 17 của anh tại vòng chung kết, sánh ngang với thủ môn huyền thoại Peter Shilton - thể hiện tầm ảnh hưởng to lớn. Đáng chú ý nhất ở phút 15, Alvarado tạt bóng vào vòng cấm từ cánh phải. Jimenez thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ tuyển Anh để đánh đầu mạnh mẽ, nhưng Pickford đã đổ người cản phá xuất sắc ở cột gần.

Độ cao tại Mexico City là một trong những mối lo ngại chính của đội tuyển Anh trước trận đấu này. Tuy nhiên, Tam Sư nhìn chung đã tỏ ra khá bình tĩnh cho đến thời gian nghỉ để uống nước. Sự đột biến của đội bóng châu Âu đến ở phút 36, Pickford ném bóng phát động pha tấn công nhanh, Rice cầm bóng tiến lên trước chuyền cho Saka bên cánh phải. Quả tạt bóng của ngôi sao đang khoác áo Arsenal không đến được Kane, nhưng Bellingham hoàn toàn không bị kèm ở cột dọc phía sau và đánh đầu ghi bàn mở tỷ số.

Mexico không thể trở thành đội chủ nhà thứ 2 giành 5 chiến thắng liên tiếp sau Italy năm 1990, nhưng điều tồi tệ còn đến sớm hơn. Phút 38, Bellingham hoàn thành cú đúp chóng vánh của mình từ đường chuyền ngược vào khu vực cấm địa của Kane. Sân Azteca luôn là pháo đài của Mexico, họ chưa từng thua một trận đấu World Cup nào tại đây (8 thắng, 2 hòa), nhưng giờ thành tích đó đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Phút 42, Mexico trở lại cuộc chơi khi cú đá phạt xoáy vào trong của Alvarado bật ra đúng vị trí của Quinones, người hoàn toàn không bị kèm ngay ngoài vòng cấm địa đã tung cú vô lê hiểm hóc vào góc lưới, khiến Pickford không có cơ hội cản phá. Bàn thắng thứ 4 của Quinones tại World Cup này hiện là bàn thắng nhiều nhất của một cầu thủ Mexico tại một vòng chung kết - san bằng kỷ lục của Luis Hernandez năm 1998.

Mexico đã lấy lại tinh thần, và tuyển Anh phải gồng mình đảm bảo họ vượt qua được cơn bão. Chỉ trong vòng 2 phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Pickford đã xuất sắc dùng đầu ngón tay trong pha bay người hết cỡ cản phá cú đánh đầu hướng bóng vào góc cao khung thành của Jimenez, trong khi Bellingham đã kịp thời dùng mũi giày phá bóng ngay trước khi Montes có thể tung cú sút cận thành.

Tuyển Anh nhập cuộc tốt hơn trong hiệp 2 nhưng kém may khi cú vô lê đẹp mắt của O'Reilly thật không may tìm đến cột dọc ở phút 49. Cú sốc khác với tuyển Anh đến sau đó 5 phút, khi Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha đạp bóng vào cẳng chân cầu thủ đối phương. Tuy nhiên, trong thế thiếu người Tam sư lại bất ngờ vươn lên ở phút 60. Gordon băng vào sau đường chuyền của Kane và bị Rangel phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay thẳng vào chấm phạt đền, và Kane không bỏ qua cơ hội tuyệt vời để tái lập lợi thế dẫn trước 2 bàn.

Nhưng niềm vui của tuyển Anh không kéo dài quá 9 phút. Trọng tài quyết định thổi phạt đền khi cho rằng Kane đã phạm lỗi đá vào chân Gutierrez, người sau đó đã khuất phục thành công sự xuất sắc của Pickford, rút ngắn tỷ số còn 2-3 cho Mexico.

Việc HLV Tuchel liên tiếp tung các hậu vệ Dan Burn và Djed Spence vào sân, trước đó John Stones cũng thay Bukayo Saka, cho thấy rõ ý đồ muốn kềm giữ tỷ số mong manh này. Và cuối cùng họ đã thành công đạt mục tiêu lọt vào tứ kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp, với đối thủ là Na Uy, đội đã loại Brazil với tỷ số 2-1, vào ngày 11-7.

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