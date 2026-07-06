Thủ môn Ochoa bật khóc ở khoảnh khắc cuối cùng tại World Cup

Thất bại 2-3 của Mexico trước tuyển Anh ở vòng 16 đội World Cup 2026 không chỉ khiến đội chủ nhà dừng bước, mà còn chính thức khép lại hành trình của thủ môn huyền thoại Guillermo Ochoa tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thủ môn kỳ cựu Guillermo Ochoa bật khóc sau khi Mexico thất bại tại vòng 16 đội World Cup 2026. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Sau tiếng còi mãn cuộc từ Alireza Faghani (người Australia) vào sáng 6-7 (giờ Việt Nam), ống kính truyền hình nhanh chóng hướng về Ochoa. Hình ảnh người gác đền 40 tuổi ngồi lặng trong cabin, ôm đầu bật khóc đã trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động của trận đấu. Đây cũng là lần cuối cùng anh được góp mặt ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới, khép lại hành trình kéo dài 2 thập kỷ cùng đội tuyển quốc gia qua 6 kỳ World Cup.

Trước đó không lâu, Ochoa cũng từng bật khóc khi chính thức ghi tên mình vào lịch sử với tư cách một trong 3 cầu thủ hiếm hoi góp mặt ở 6 kỳ World Cup liên tiếp, sánh ngang thành tích của Lionel Messi (Argentina) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha).

Khoảnh khắc đặc biệt ấy diễn ra sau chiến thắng 3-0 của Mexico trước CH Czech hôm 25-6. Ở tuổi 40, Ochoa được HLV Javier Aguirre tung vào sân từ phút 77. Ngay khi anh bước ra sân Estadio Azteca, hơn 80.000 cổ động viên đồng loạt đứng dậy vỗ tay tri ân người thủ môn đã trở thành biểu tượng của bóng đá Mexico.

Ochoa lần đầu dự World Cup tại Đức năm 2006, sau đó tiếp tục góp mặt ở các kỳ giải 2010 tại Nam Phi, 2014 tại Brazil, 2018 tại Nga, 2022 ở Qatar và World Cup 2026 trên sân nhà. Trong suốt sự nghiệp, Ochoa luôn được nhớ đến như một trong những thủ môn xuất sắc tại các kỳ World Cup với hàng loạt màn trình diễn ấn tượng trước những đối thủ hàng đầu.

Dù không còn giữ vị trí số 1 trong khung gỗ, Ochoa vẫn được HLV Aguirre trao cơ hội nhờ kinh nghiệm cùng vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Nhà cầm quân Mexico nhiều lần khẳng định ảnh hưởng của thủ môn kỳ cựu không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở tinh thần và khả năng truyền cảm hứng cho các đồng đội.

Ochoa đi lên từ U23 Mexico từ năm 2004 và một năm sau ra mắt đội tuyển quốc gia. Anh ra sân thi đấu chính thức 153 trận và giành 6 danh hiệu CONCACAF Cup. Có thể trong thời gian tới, Ochoa sẽ nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển quốc gia và tiếp tục thi đấu cho AEL Limassol tại Giải VĐQG Síp cho đến hết hợp đồng.

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HỮU THÀNH