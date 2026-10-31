Bóng chuyền

Vòng 2 giải bóng chuyền quốc gia 2026:

Tiếp tục thua trận, đội Đà Nẵng tìm cơ hội trụ hạng

SGGPO

Đội bóng chuyền nam Đà Nẵng chưa thể cải thiện thành tích tại vòng 2 giải năm nay sau khi tiếp tục thua trận trước đối thủ Thể Công Tân Cảng.

Đội nam Thể Công Tân Cảng giành thêm chiến thắng trước Đà Nẵng để đẩy đối thủ vào vùng nguy hiểm sau lượt trận thứ 3. Ảnh: VFV
Đội nam Thể Công Tân Cảng giành thêm chiến thắng trước Đà Nẵng để đẩy đối thủ vào vùng nguy hiểm sau lượt trận thứ 3. Ảnh: VFV

HLV trưởng Trần Viết Cường (Đà Nẵng) và học trò rất kỳ vọng vào kết quả khả quan trước Thể Công Tân Cảng để cải thiện điểm số. Tuy vậy, họ chưa thể giành được chiến thắng.

Dù sở hữu tay đập hàng đầu Đông Nam Á là Napadet Bhinijdee trên sân nhưng khả năng đọc tình huống trận đấu cũng như triển khai mạch lạc chiến thuật của Đà Nẵng vẫn yếu hơn đối thủ.

Cuộc so tài nhanh chóng khép lại sau 3 ván đấu với chiến thắng dễ dàng 3-0 (25/18, 25/22, 25/22) cho đội Thể Công Tân Cảng.

Sau 3 lượt trận tại vòng 2, đội Đà Nẵng đều thua trận. Sau tổng 10 trận (7 trận vòng 1, 3 trận vòng 2) đã chơi, đội Đà Nẵng mới có 1 thắng, 9 thua.

Kết quả khiến đội Đà Nẵng vẫn ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Lịch thi đấu phía trước của đội Đà Nẵng còn 4 trận lần lượt trước TPHCM, Hà Nội, Sanest Khánh Hòa và Công an TPHCM. Mỗi trận đấu là cuộc tranh tài mang tính quyết định cho HLV Trần Viết Cường.

Ngược lại, đội Thể Công Tân Cảng đã yên tâm giữ vững vị trí nhóm đầu, tiến gần suất bán kết sau chiến thắng trước Đà Nẵng.

Hiện tại, mục tiêu hàng đầu của đội nam Đà Nẵng là trụ hạng thành công tại mùa giải năm nay. Do vậy, họ buộc phải đạt được kết quả tối ưu trong 4 trận cuối nhằm giữ vị trí thuận lợi trước khi phải tham dự lượt đấu phân hạng.

Nội dung nam của vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 vẫn là cuộc đua chuyên môn của cả 8 đội với từng mục tiêu khác nhau. Trong đó, nhóm đầu và nhóm cuối đang dần định hình các thứ hạng cụ thể.

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MINH CHIẾN

Từ khóa

Thể Công Tân Cảng Đà Nẵng Thái Anh Văn Trần Viết Cường giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 bóng chuyền Việt Nam

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