Thể thao Việt Nam và dấu mốc từ Kuala Lumpur 1989 đến Hà Nội 2003 và 2022

Thể thao Việt Nam đã phát triển không ngừng trong hành trình 80 năm qua (27-3-1946 / 27-3-2026) và người làm chuyên môn luôn thấy rõ những dấu ấn đáng nhớ trên

Thể thao Việt Nam đã tổ chức SEA Games năm 2022 với nỗ lực cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

SEA Games năm 1989 tại Kuala Lumpur (Malaysia), thể thao Việt Nam đã vỡ òa niềm vui khi được chứng kiến xạ thủ Ngô Ngân Hà bắn trúng hồng tâm tại chung kết 10m súng trường hơi tiêu chuẩn nữ để giành HCV. Đó là tấm HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á, sau khi chúng ta trở lại hòa nhập cùng sân chơi quốc tế.

Bây giờ, thế hệ những VĐV từng làm nên thành tích lịch sử đó đã ở độ tuổi U70. Tuy nhiên với nhiều người, ký ức của lần đầu thi đấu và giành HCV SEA Games vẫn rất giá trị. Cựu VĐV, HLV Ngô Ngân Hà từng bày tỏ rằng: “Tôi vẫn không thể quên được thời điểm đó, tất cả cùng rơi nước mắt xúc động khi đã giành được HCV tại kỳ Đại hội rất giá trị, quan trọng ấy”.

Thời điểm đó, trong nỗ lực chuẩn bị chuyên môn với khả năng của mình, thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 1989 tại Malaysia gồm 42 VĐV (tranh tài 8 môn) và giành 3 HCV, 11 HCB, 5 HCĐ).

Sự khởi đầu luôn mang lại giá trị tích cực. Thể thao Việt Nam thật sự bứt phát với dấu ấn ngoạn mục là tại SEA Games năm 2003 được tổ chức lần đầu tiên trên sân nhà (diễn ra tại Hà Nội).

“Phải thấy rằng đó là một thời điểm có giá trị bởi mọi người dân, người hâm mộ thể thao đều háo hức cổ vũ SEA Games 2003 trên sân nhà. Từng HLV, VĐV thể thao Việt Nam rất quyết tâm thi đấu để có một kết quả tốt nhất. Mọi người cũng thấy, với kế hoạch chuẩn bị SEA Games 2003, nhiều công trình thể thao đã được hình thành, trong đó có Khu liên hợp thể thao Quốc gia. Và đây cũng là một đòn bẩy có giá trị để phát triển đồng bộ hạ tầng thể thao trong thời điểm trên”, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2003 – ông Nguyễn Hồng Minh từng trò chuyện.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2003, ông Nguyễn Hồng Minh. Ảnh: TL

Trên thực tế, chúng ta có thể bỡ ngỡ khi lần đầu làm chủ nhà một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á. Nhưng khi mọi công việc được vận hành, từ tổ chức cho tới thi đấu, kỳ SEA Games 2003 đã được đánh giá là một trong những lần diễn ra hấp dẫn nhất về chuyên môn. Khép lại SEA Games 2003, thể thao Việt Nam lần đầu tiên đứng nhất với kết quả 158 HCV, 97 HCB, 91 HCĐ.

Giờ đây, thế hệ những VĐV của thể thao Việt Nam giành thành tích huy chương tại SEA Games 2003 đã trở thành nhiều HLV tài năng. Không ít người trong số họ đã và đang đóng góp chuyên môn vào công tác huấn luyện ở nhiều đội tuyển thể thao quốc gia.

Kỳ SEA Games năm 2022 là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai Đại hội thể thao của khu vực trên sân nhà. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chúng ta vẫn nỗ lực chuẩn bị với điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo nhất. Trên hết, thể thao Việt Nam thể hiện được ý chí, không lùi bước trước khó khăn.

Trong chia sẻ của mình, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2022 – ông Trần Đức Phấn từng cho biết: “Đó là một trong những lần chúng ta chuẩn bị cho một kỳ Đại hội thể thao quốc tế gặp không ít khó khăn, đặc biệt rất cẩn trọng trước diễn biến dịch bệnh COVID-19. Về chuyên môn, chúng tôi đã phải kiểm tra sát sao thường xuyên sức khỏe VĐV. Bởi chỉ một người gặp vấn đề là cả đội sẽ bị ảnh hưởng. Tuy vậy khi vào thi đấu, tinh thần và ý chí của VĐV Việt Nam rất tự tin, qua đó thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số 1 toàn đoàn”. Kết thúc SEA Games 2022, thể thao Việt Nam có thành tích 205 HCV, 125 HCB, 116 HCĐ.

Ba cột mốc SEA Games ở mỗi giai đoạn phản ánh rõ nét sự phát triển của thể thao Việt Nam. Thành tích thi đấu đã cho thấy chúng ta luôn có sự đầu tư và nỗ lực giành được kết quả cao nhất. Nhưng điều mà nhà quản lý nhìn nhận là thể thao Việt Nam là một trụ cột của thể thao Đông Nam Á, luôn giữ vững vị trí trong nhóm đầu bằng khả năng của mình.

MINH CHIẾN