Thanh Hóa vẫn chưa thoát chuỗi trận sa sút

Thi đấu trên sân nhà nhưng Thanh Hóa vẫn không tận dụng thành công để cải thiện tình thế khi để thua 0-1 trước Viettel FC trong trận đấu muộn nhất vòng 9 LP Bank V-League 2025-2026 vào tối 2-11.

Viettel FC trở lại tốp 3 sau khi giành 3 điểm trên sân Thanh Hóa.

Trận đấu này đem lại nhiều cảm xúc với HLV Popov khi lần đầu đối diện đội bóng cũng, thậm chí là diễn ra ngay tại sân Thanh Hóa. Ông Popov có thuận lợi khác khi dàn cầu thủ Viettel đồng đều hơn so với đội chủ nhà, trong khi đó Thanh Hóa không có thủ lĩnh Thái Sơn do bị treo giò.

Hai đội nhập cuộc nhanh với lối chơi tấn công cởi mở, các cầu thủ Viettel FC phần nào kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng nửa hiệp đầu ít có cơ hội nguy hiểm tạo ra trước hàng thủ chắc chắn của đôi bên. “Ngòi nổ” trong các pha lên bóng của đội khách vẫn là Khuất Văn Khang với những quả tạt bóng từ biên trái nhưng không gây nguy hiểm cho các hậu vệ Thanh Hóa.

Thế trận cân bằng đã được phá vỡ ở phút 31 từ bàn mở tỷ số đẹp mắt của đội khách. Đinh Viết Tú dùng ngực đón bóng trước khi tung cú vô-lê hiểm hóc từ cự ly gần 30m đánh bại thủ môn Xuân Hoàng.

Đội bóng xứ Thanh tiếp tục bị kẹt cùng nhóm đông cuối bảng với 5 đội cùng 7 điểm sau vòng 9. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Thanh Hóa nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công ở hiệp hai nhằm tìm bàn gỡ. Các pha tấn công của họ chủ yếu dồn bóng vào Rimario, dựa vào tốc độ và sự càn lướt của chân sút này. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Viettel FC đứng vững dưới sự chỉ huy của hậu vệ kỳ cựu Bùi Tiến Dũng. Thậm chí đội khách còn suýt có bàn thắng nhân đôi cách biệt từ tình huống dứt điểm cận thành của Pedro.

Trận thắng này giúp Viettel FC trở lại top 3 với 18 điểm, trong khi đó Thanh Hóa vẫn kẹt ở nhóm đông cuối bảng với 5 đội cùng 7 điểm.

CAO TƯỜNG