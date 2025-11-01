Becamex TPHCM xứng danh ‘vua sân khách’

Tiếp tục chuỗi trận thành công trên sân khách, Becamex TPHCM đã giành được 1 điểm quý giá qua trận hòa 1-1 trên sân Ninh Bình vào tối 1-11 ở vòng 9 LPBank V-League 2025-2026. Kết quả được xem là khá bất ngờ khi đội chủ nhà đang dẫn đầu bảng và có lực lượng trội hơn.

Becamex TPHCM tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng trên sân khách. Ảnh: BHCMC

HLV Đặng Trần Chỉnh đã xây dựng lối chơi phòng ngự phản công khi lường trước sức mạnh của đội chủ nhà với hàng công hùng hậu. Việc thiếu hụt nhiều trụ cột do chấn thương, gần nhất là Minh Khoa bị chấn thương dây chằng càng làm cho đội hình của đội bóng đất Thủ thêm mong manh nên mục tiêu của họ là cố gắng giành 1 kết quả hòa.

Ở bên phía đội chủ nhà, Ninh Bình đang có hàng công rất mạnh khi bộ ba Daniel, Rodrigues và Hoàng Đức đã mang về 11 bàn, giúp đội bóng cố đô trở thành đối thủ cực kỳ khó bị đánh bại, nhất là trận này lại đá trên sân nhà. Không phải chờ lâu, phút 16, Ninh Bình đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Thành Trung bị Đình Khương phạm lỗi trong vòng 16m50, từ chấm phạt 11m thủ quân Hoàng Đức lập công ghi bàn mở tỷ số cho Ninh Bình.

Các cầu thủ Becamex TPHCM đẩy dần đội hình lên để cố gắng tìm bàn gỡ, nhất là tốc độ của các ngoại binh. Đội khách đã nhiều phen gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm, có tình huống thủ môn này bắt bóng bị lỗi nhưng may là hậu vệ đội chủ nhà kịp cứu thua.

Ninh Bình bất ngờ bị Becamex TPHCM cầm hòa trên sân nhà

Thi đấu nổi bật nhất bên đội hình Becamex TPHCM là Việt Cường, “ngòi nổ” của đội bóng đất Thủ trong các pha tấn công. Phút 53, Việt Cường có pha qua người các hậu vệ đội chủ nhà, nhưng cú dứt điểm sau cùng đã không thắng được Văn Lâm.

Đến phút 77, những nỗ lực của Becamex TPHCM cũng đường đền đáp từ siêu phẩm của Oduenyi. Anh thực hiện pha cứa lòng hiểm hóc từ ngoài vòng 16m60 bóng đi cực hiểm hóc khiến Văn Lâm bay hết cỡ cũng không thể cản phá. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, dù vẫn giúp Ninh Bình tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 21 điểm, nhưng khoảng cách đã bị đội đứng theo sau là CAHN thu hẹp chỉ còn 1 điểm.

Trong khi đó Becamex TPHCM đạt 8 điểm, hơn nhóm năm đội cuối bảng đúng 1 điểm. Điều thú vị là 8 điểm mà Becamex TPHCM có được từ đầu giải đều được thực hiện trong các trận đấu trên sân khách.

CAO TƯỜNG