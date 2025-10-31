Nam Định chưa dừng chuỗi trận sa sút

Các nhà đương kim vô địch Nam Định đã có chuyến làm khách trên sân Pleiku ở vòng 9 LPBank V-League 2025-2026 vào tối 31-10, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2. Đó là trận hòa quý giá cho HA.GL, trong khi đội khách kéo dài chuỗi trận từ hòa đến thua lên con số 5.

Brenner lập cú đúp trong trận hòa 2-2 của Nam Định trên sân Pleiku ở vòng 9.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với màn rượt đuổi bàn thắng sôi nổi của hai đội. HA.GL dựa vào sức trẻ và ưu thế đá sân nhà đã tiếp cận trận đấu rất tốt với lối chơi tấn công cởi mở. Ở bên kia sân, Nam Định kiểm soát trận đấu tốt hơn nhờ vào kinh nghiệm của các tiền vệ Văn Vũ, Văn Vĩ, Lâm Ti Phông…

Ở vào thế trận cân bằng, thậm chí có phần lấn lướt, Nam Định bất ngờ nhận bàn thua trước vào phút 19. Từ đường chuyền của đồng đội, Minh Tâm thoát xuống phá bẫy việt vị và đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Nam Định nhanh chóng tạo thế trận áp đảo sau đó dựa vào tốc độ của bộ đôi tiền đạo ngoại trên hàng công. Phút 31, tỷ số được cân bằng 1-1 từ pha đánh đầu của Brenner sau tình huống đá phạt góc của Văn Vĩ. Sau đó phút, cũng Brenner lập công ở bàn thắng nâng tỷ số 2-1 từ pha đá phạt 11m.

HLV Trung Kiên vẫn chưa có trận thắng đầu tiên cùng Nam Định

Cuộc rượt đuổi bàn thắng trong hiệp 1 vẫn chưa dừng lại. Vào phút bù giờ (45+3), đội chủ nhà cân bằng tỷ số 2-2 từ pha lập công của Thanh Nhân. Sang hiệp hai, Nam Định tăng tốc nhằm quyết giành chiến thắng. HLV Trung Kiên tung tiền đạo có chiều cao 2m06 Kyle vào sân và tận dụng chiều cao của anh qua các đường chuyền dài, bổng vào trung lộ.

Khung thành HA.GL nhiều phen chao đảo cùng ngày làm việc vất vả của thủ môn Trung Kiên. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2, kết quả càng làm cho các cầu thủ Nam Định lùi xa trong mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

CAO TƯỜNG