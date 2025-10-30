Vòng 9 V-League 2025-2026: Ngột ngạt nhóm cuối

Loạt trận của vòng 9 LPBank V-League 2025-2026 diễn ra vào cuối tuần này tiếp tục chờ đón cuộc tranh đua quyết liệt của nhóm đội đang ở khu vực cuối bảng. Từ trận so tài giữa Đà Nẵng – SLNA cho đến chuyến làm khách hứa hẹn nhiều khó khăn của Nam Định trên sân Pleiku.

Becamex TPHCM sẽ thiếu Minh Khoa đến cuối năm bởi chấn thương dây chằng.

Trên sân Pleiku, HA.GL đang có 6 điểm nhưng đứng cuối bảng do thua hiệu số phụ với Đà Nẵng, SLNA. Dù vậy, đội bóng phố Núi lại đang rất hưng phấn sau khi có trận thắng đầu tay trước Viettel ở vòng vừa qua. Điều đó sẽ giúp họ lên tinh thần khi tiếp đón đối thủ mạnh khác là Nam Định ở vòng 9. Trong khi đó, Nam Định vừa thay HLV trưởng nhưng hành trình của họ vẫn chưa hết lận đận qua trận hòa chật vật trước Đà Nẵng mà đến cuối trận mới giành lại được 1 điểm.

Dù gì thì trận hòa ấy giúp Nam Định kết thúc chuỗi 3 trận toàn thua trước đó để có tâm lý tốt trong chuyến làm khách ở vòng 9 trước HA.GL. Cả 2 cùng rất khát điểm, nên đây chắc chắn sẽ là trận cầu đáng xem và khó dự đoán kết quả.

Cuộc so tài giữa Đà Nẵng và SLNA (cùng 6 điểm) tại sân Hòa Xuân hứa hẹn rất quyết liệt khi đôi bên đang cùng ở khu vực cuối bảng và hướng đến chiến thắng ở trận cầu “6 điểm” này. Đây còn là màn đối đầu thú vị từ hai cabin chỉ đạo khi HLV Văn Sỹ Sơn của SLNA không lạ gì con người và lối chơi của Đà Nẵng qua nhiều năm ông dẫn dắt Quảng Nam, “người anh em” của đội bóng sông Hàn.

Đà Nẵng và Thanh Hóa liệu sẽ tận dụng thành công ưu thế đá sân nhà ở vòng 9?

Hai đội khác cũng đang kẹt ở khu vực cuối bảng là PVF và Becamex TPHCM cùng thi đấu trên sân khách và gặp đối thủ mạnh. Nếu như PVF đến sân Hàng Đẫy gặp CAHN thì Becamex TPHCM sẽ ra Ninh Bình gặp đội chủ nhà hiện đang dẫn đầu bảng với thành tích bất bại từ đầu mùa.

Trận đấu tại xứ Thanh cũng đáng chú ý, không chỉ việc chủ nhà Thanh Hóa đang lận đận ở nhóm cuối bảng mà trận này họ sẽ tiếp đón Viettel, đội đang do HLV Popov dẫn dắt. Nhà cầm quân người Bulgaria này không xa lạ gì với bóng đá xứ Thanh, nơi mà ông đã thành công trong nhiều mùa bóng trước khi chia tay vào đầu năm nay.

CAO TƯỜNG