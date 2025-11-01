Trung vệ Hàn Quốc cứu Đà Nẵng thoát thua ở phút 90+5

Bàn thắng ở phút 90+5 của trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong-su giúp đội chủ nhà Đà Nẵng giữ lại 1 điểm quý giá trước SLNA tại vòng 9 V-League 2025-2026.

Đà Nẵng và SLNA chia điểm tại vòng 9 V-League 2025-2026. ẢNH: TÂM HÀ

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân nhà Hoà Xuân, Đà Nẵng nhập cuộc chủ động hơn, tạo ra liên tiếp các pha hãm thành về phía khung gỗ đội khách.

Tiền đạo Nguyễn Minh Quang suýt mở tỷ số ở phút thứ 3, nhưng không thể thắng được thủ môn Cao Văn Bình. Sau những phút đầu lép vế, SLNA dần lấy lại thế trận và đáp trả bằng nhiều pha phản công nguy hiểm. Thủ thành Phan Văn Biểu của đội chủ nhà phải làm việc vất vả để bảo toàn mành lưới.

Phút 28, Ngô Văn Lương có cơ hội mở tỷ số cho SLNA nhưng cú đánh đầu cận thành đi chệch khung gỗ trong gang tấc. Hai đội tạo ra nhiều pha bóng đáng chú ý, song tất cả đều dừng lại ở mức cơ hội khi các chân sút thiếu đi sự chính xác cần thiết ở hiệp 1.

Đà Nẵng và SLNA níu chân nhau ở nhóm cuối bảng. ẢNH: TÂM HÀ

Bước sang hiệp 2, thế trận giằng co vẫn được duy trì. Đến phút 80, thế trận bế tắc được phá vỡ. Trung vệ Justin dâng cao, chớp thời cơ dứt điểm tung lưới Văn Biểu sau một pha phối hợp mẫu mực.

Những tưởng SLNA sẽ ra về với trọn vẹn 3 điểm thì kịch tính xảy ra ở phút bù giờ thứ 5. Từ pha tấn công biên, trung vệ Kim Dong-su bất ngờ xâm nhập vòng cấm và tung cú sút quyết đoán gỡ hòa 1-1, mang về 1 điểm quý giá cho Đà Nẵng. Cầu trường Hoà Xuân vỡ oà cảm xúc với bàn thắng của ngoại binh người Hàn Quốc.

Kết quả hoà này đưa Đà Nẵng và SLNA có 7 điểm sau vòng 9 V-League 2025-2026, lần lượt xếp thứ 11 và 10 trên bảng xếp hạng, tạm đẩy HAGL xuống vị trí cuối cùng nhờ hơn hiệu số phụ.

Tin liên quan Trời mưa tiếp sức, Lê Viktor tỏa sáng giúp Hà Tĩnh thắng Hà Nội FC

HỮU THÀNH