Trời mưa tiếp sức, Lê Viktor tỏa sáng giúp Hà Tĩnh thắng Hà Nội FC

Với một bàn thắng cùng pha bóng tạo nên bàn quyết định, tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Viktor giúp đội chủ nhà Hà Tĩnh thắng Hà Nội FC sát nút 2-1 tại vòng 9 V-League 2025-2026.

Niềm vui của Lê Viktor cùng các đồng đội tại Hà Tĩnh. ẢNH: TÂM HÀ

Dù là các vị khách, nhưng Hà Nội FC lại tiếp cận trận đấu tốt hơn. Đoàn quân của HLV Harry Kewell kiểm soát bóng nhiều và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Phút 18, Daniel Passira bỏ lỡ tình huống ngon ăn khi lốp bóng ra ngoài trong thế đối mặt với thủ môn Nguyễn Thanh Tùng.

10 phút sau, ngoại binh này tiếp tục khiến người hâm mộ của Hà Nội FC tiếc nuối, khi đánh đầu ra ngoài dù khung thành Hà Tĩnh gần như bỏ trống.

Thoát thua sau những cơ hội của đối thủ, Hà Tĩnh dần lấy lại thế trận và bất ngờ vươn lên ở phút 41. Tiền đạo Charles Atshimene chuyền bóng tinh tế cho Lê Viktor tung cú sút một chạm đầy quyết đoán, bóng đi chéo góc khiến nỗ lực cứu thua của Quan Văn Chuẩn trở nên vô nghĩa. Bàn mở điểm của Lê Viktor giúp các đồng đội giải tỏa áp lực.

Trời mưa to ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. ẢNH: TÂM HÀ

Bước sang hiệp 2, HLV Harry Kewell lập tức tung Nguyễn Văn Quyết vào sân để tìm bàn gỡ. Chỉ chưa đầy một phút sau khi vào thay người, đội trưởng của Hà Nội FC đã lên tiếng. Từ pha tạt bóng khó chịu của Đỗ Hoàng Hên, Văn Quyết đánh đầu hiểm hóc, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Khi thế trận đang trở nên cân bằng, cơn mưa đổ xuống sân Hà Tĩnh càng lúc nặng hạt khiến mặt sân trơn trượt, làm thay đổi cục diện trận đấu. Từ một pha đá phạt của Hà Tĩnh ở phút 69, Lê Viktor bật cao đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc bật ra. Trong nỗ lực cản phá, trung vệ Nguyễn Thành Chung và đồng đội Nguyễn Công Nhật phối hợp lúng túng, khiến bóng bật ngược vào lưới nhà, giúp Hà Tĩnh dẫn 2-1.

Những phút còn lại, Hà Nội FC dồn lên tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chơi kỷ luật của đội khách. Trận thua này khiến thầy trò HLV Harry Kewell dậm chân ở vị trí thứ 7 với 11 điểm, trong khi Hà Tĩnh vươn lên đứng thứ 6 với 12 điểm sau 9 vòng đấu.

