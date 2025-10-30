Mưa lũ khiến hai đội Đà Nẵng và SLNA thấp thỏm

Cuộc so tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng và SLNA tại vòng 9 V-League 2025-2026 đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ ở miền Trung, khiến cả hai đội lo lắng cho công tác chuẩn bị và thi đấu.

Các cầu thủ Đà Nẵng kịp trở về địa phương trước khi mưa lớn khiến nước lũ dâng cao. ẢNH: CLB

Vòng 9 V-League 2025-2026 sẽ diễn ra từ ngày 31-10 đến 2-11-2025. Trong đó, Đà Nẵng được trở về sân nhà Hòa Xuân tiếp đón SLNA vào lúc 18 giờ ngày 1-11. Tuy nhiên, tình hình mưa lũ phức tạp tại khu vực Trung Trung bộ, đặc biệt Đà Nẵng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đã gây khó khăn lớn cho quá trình chuẩn bị của cả hai đội.

Sau trận đấu với đội chủ nhà Nam Định, Đà Nẵng trở về địa phương hôm 28-10 và trở lại tập luyện vào ngày hôm sau. Nhưng do sân tập Đà Sơn lẫn sân thi đấu Hòa Xuân đều bị ngập nước, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn chỉ có thể rèn thể lực trong phòng gym. Theo kế hoạch, đội có buổi tập ngắn 1 giờ trên sân Hòa Xuân chiều 30-10, rồi sau đó để các chuyên gia bảo dưỡng mặt cỏ kịp ngày thi đấu.

So với những khu vực khác tại Đà Nẵng, đại bản doanh của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn nằm ở vùng cao, không bị ngập úng và vẫn thuận lợi cho sinh hoạt. Tuy nhiên, toàn đội được yêu cầu không chủ quan và hạn chế di chuyển ra ngoài trong diễn biến thời tiết đầy phức tạp.

Trong khi đó, đội khách SLNA di chuyển ngược ra Hà Nội để đáp chuyến bay vào Đà Nẵng trong ngày 30-10. Thông thường, đội bóng xứ Nghệ chọn di chuyển bằng tàu hỏa vào Đà Nẵng thi đấu, nhưng do Đường sắt Việt Nam đã tạm dừng chạy tàu vì ngập úng từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, nên di chuyển bằng máy bay là phương án an toàn nhất lúc này đối với thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn.

HLV Văn Sỹ Sơn có chuyến trở lại Đà Nẵng dự báo "lành ít dữ nhiều". ẢNH: SLNA

Tuy nhiên, giống như Đà Nẵng, SLNA cũng nơm nớp nỗi lo không có sân tập khi đặt chân đến thành phố bên bờ sông Hàn. Thông thường, đội khách được bố trí một buổi tập làm quen sân thi đấu. Tuy nhiên, nếu sân Hòa Xuân được yêu cầu bảo dưỡng mặt cỏ thì đội bóng xứ Nghệ cũng sẽ không được phép tập luyện.

Đại diện SLNA vẫn liên tục cập nhật thông tin mưa lũ từ điều phối viên của Ban tổ chức sân Hòa Xuân để có phương án ứng phó phù hợp. Trận đấu này mang tính then chốt trong cuộc đua trụ hạng khi SLNA, Đà Nẵng và HAGL là 3 đội đứng cuối bảng với cùng 6 điểm (trong đó HAGL đá ít hơn một trận). Nếu không thể thi đấu trên mặt sân Hòa Xuân đạt chuẩn sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng chuyên môn của cả Đà Nẵng lẫn SLNA.

Ban tổ chức Giải bóng đá Chuyên nghiệp quốc gia yêu cầu Ban tổ chức sân Hòa Xuân cùng lực lượng làm nhiệm vụ và tham gia trận đấu theo dõi sát tình hình thời tiết và báo cáo VPF để kịp thời xử lý.

Đội Đà Nẵng đã gửi 60 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm chia sẻ thiệt hại do bão lũ gây ra, thể hiện tinh thần tương thân tương ái cùng miền Trung vượt qua khó khăn.

Tin liên quan Huế: Đảm bảo an toàn cho cầu thủ trẻ, hoãn khóa đào tạo HLV do mưa lũ

HỮU THÀNH