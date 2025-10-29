Huế: Đảm bảo an toàn cho cầu thủ trẻ, hoãn khóa đào tạo HLV do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại TP Huế, Đoàn Bóng đá Huế triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ cầu thủ đang sinh hoạt tại sân Tự Do, đồng thời thống nhất cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tạm hoãn giai đoạn II khóa đào tạo HLV bằng A/AFC.

Sân Tự Do ngập sâu trong biển nước. ẢNH: TRẦN THIÊN

Đoàn Bóng đá Huế đang quản lý, đào tạo các tuyến trẻ từ U11 đến U21. Toàn bộ học viên ăn ở, tập luyện tại khu khán đài B sân Tự Do (đường Nguyễn Thái Học, TP Huế). Tuy nhiên, từ ngày 27 đến 28-10, mưa lớn kéo dài khiến sân Tự Do ngập hơn 1m, nước tràn sâu vào khu sinh hoạt của các đội bóng trẻ lẫn mặt sân.

Đầy vất vả chúng tôi mới liên lạc được với Trưởng đoàn Trần Quang Sang của Đoàn Bóng đá Huế vào tối 28-10. Ông Sang cho biết, dù gặp nhiều khó khăn do mất điện và ngập nước, tất cả cầu thủ trẻ Huế đều an toàn.

Đoàn Bóng đá Huế đã yêu cầu cầu thủ không rời khu vực sân Tự Do nếu không có sự cho phép của HLV, đồng thời chủ động liên hệ với các đầu mối để cung cấp đầy đủ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết. Dự kiến trong 2-3 ngày tới, khi nước rút, đơn vị sẽ thực hiện việc tổng vệ sinh tại nơi ở.

HLV Nguyễn Ngọc Duy từng lội nước đến lớp học

Trước đó, khóa đào tạo HLV bằng A/AFC do VFF phối hợp tổ chức cùng Đoàn Bóng đá Huế đã khai giảng từ hôm 25-10. Trong những ngày mưa lớn, các học viên phải lội nước, thậm chí dùng thuyền máy để di chuyển đến sân học. Nhằm đảm bảo an toàn cho giảng viên và học viên, Đoàn Bóng đá Huế cùng VFF đã quyết định hoãn toàn bộ chương trình cho đến khi thời tiết ổn định trở lại.

Hiện cả nước cùng hướng về TP Huế, địa phương đang oằn mình trong trận lũ lịch sử, chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trong gian khó, tình người lại càng lan tỏa. Bằng những hình thức khác nhau, muôn tấm lòng chung tay về vùng đất Cố đô với niềm tin Huế sẽ sớm vượt qua lũ lụt, trở lại cuộc sống bình yên vốn có.

HỮU THÀNH