Xuân Son hy vọng trở lại đội tuyển Việt Nam vào tháng 11

Chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024, Nguyễn Xuân Son nhiều khả năng sẽ trở lại đội tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách tại Lào ở trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 11 tới đây.

Xuân Son đang trở lại mạnh mẽ trên sân tập cùng CLB Nam Định.
Suốt 10 tháng qua người hùng của đội tuyển Việt Nam tại đấu trường ASEAN Cup 2024 chưa thể ra sân do chữa trị chấn thương. Thể trạng khỏe cùng lộ trình điều trị, tập luyện phục hồi hợp lý đã giúp chấn thương của Xuân Son bình phục nhanh hơn so với dự kiến. Tiền đạo này đã ra sân trong trận đấu giao hữu giữa Nam Định và Trẻ PVF mới đây.

Dù chỉ là khoảng thời gian ít ỏi khi thi đấu ở hiệp hai, nhưng Xuân Son đã báo tin cực vui không chỉ đến với Ban huấn luyện, người hâm mộ CLB Nam Định mà kể cả HLV Kim Sang-sik, người đang chuẩn bị lên danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam cho cuộc so tài với đội tuyển Lào tới đây.

Anh hy vọng sớm trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung vào tháng 11.

Trong phát biểu mới đây, HLV Nguyễn Trung Kiên chia sẻ: “Xuân Son đã bình phục 100% và đạt thể trạng tốt nhất. Nếu mọi thủ tục hoàn tất, cậu ấy có thể thi đấu ngay ở vòng 11”. Dù vậy, Xuân Son chưa thể ra sân cùng Nam Định từ nay đến cuối năm bởi đến ngày 25-1-2026 mới bắt đầu giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa, khi ấy Xuân Son mới chính thức trở lại ở V-League mùa này. Tuy nhiên, anh vẫn có thể ra sân trong trận Nam Định gặp Long An ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia bởi có đăng ký từ đầu mùa.

Với đội tuyển Việt Nam, cơ hội sớm trở lại của Xuân Son từ tháng 11 là rất lớn. HLV Kim Sang-sik hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội để đưa anh sớm trở lại, dù có thể chưa mạo hiểm cho thi đấu ở trận gặp Lào, nhưng chí ít cũng giúp anh sớm “hít thở” trở lại cùng không khí của đội tuyển, như là một bước chạy đà chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia vào tháng 3.

CAO TƯỜNG

