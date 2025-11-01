Bóng đá trong nước

Hải Phòng thắng ngược dòng đầy cảm xúc trước CLB Công an TPHCM

Thi đấu trên sân nhà và có bàn thắng dẫn trước, nhưng CLB CA TPHCM đã không bảo toàn được chiến thắng khi để thua ngược 1-2 trước Hải Phòng, thậm chí nếu may mắn hơn, đội khách có thể đào sâu cách biệt tỷ số từ bài phản công sắc bén.

Ngoại binh tỏa sáng giúp Hải Phòng giành trọn 3 điểm ở vòng 9 trước CLB CA TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Ngoại binh tỏa sáng giúp Hải Phòng giành trọn 3 điểm ở vòng 9 trước CLB CA TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Xuất phát với đội hình mạnh nhất, CA TPHCM đã dâng cao tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 11, đội chủ nhà đã sớm có bàn mở tỷ số. Từ tình huống phản công nhanh, Quốc Cường bật cao đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn. Bàn thắng sớm giúp CA TPHCM lên tinh thần, họ thi đấu hưng phấn và kiểm soát bóng tốt hơn.

Ở bên kia sân, Hải Phòng vẫn cho thấy là đối thủ đáng gờm với đại diện của TPHCM khi còn mang tên gọi CLB TPHCM trước đây. Sang đầu hiệp hai, khi mà đội chủ nhà dần chuyển sang thế trận phòng ngự chắc chắn nhằm đảm bảo thế trận tốt và bảo toàn chiến thắng thì Hải Phòng dần đẩy cao đội hình tấn công.

Phút 60, đội khách đã đưa bảng tỷ số về thế cân bằng từ pha lập công của Friday khi xử lý khéo léo và dứt điểm hiểm hóc hạ thủ môn Patrick Lê Giang. Hàng phòng ngự đội chủ nhà chưa hết choáng váng sau bàn thua đã lãnh tiếp bàn thua thua thứ hai chỉ sau đó 5 phút, lần này từ cú đánh đầu của Tagueu sau pha phối hợp đá phạt góc.

z7179269778792_6a0b17a5a6b5e7a1a8530e483a9041c9.jpg
Nỗi thất vọng của cầu thủ đội chủ nhà sau trận đấu.

Quảng thời gian còn lại của trận đấu, CA TPHCM nỗ lực dâng cao để hy vọng tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Ngược lại, Patrick Lê Giang đã phải nhiều phen trổ tài cứu thua cho khung thành đội nhà. Trong đó có cú sút chạm xà ngang của Tagueu vào phút 75.

Thắng trận thứ 3 liên tiếp, Hải Phòng tiếp tục “bay” ở top đầu bảng, trong khi CA TPHCM như bị các đối thủ bắt bài, không còn là hiện tượng như đầu mùa.

CAO TƯỜNG

