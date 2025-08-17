Thanh Hóa bị cầm hòa trên sân nhà

Lợi thế thi đấu trên sân nhà cùng lực lượng trội hơn, nhưng đội bóng xứ Thanh đã bất ngờ bị Đà Nẵng cầm hòa 1-1, thậm chí đội khách còn làm cổ động viên Thanh Hóa phải… lên ruột khi ghi bàn mở tỷ số trước.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng nhiều phen cứu thua cho Đà Nẵng trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa.

Thanh Hóa khởi động mùa bóng mới bằng việc tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà. Đó cũng là trận ra mắt của HLV trưởng người Nhật Bản, Choi Won Kwon, người mà CĐV xứ Thanh kỳ vọng sẽ lấp thành công chiếc ghế mà HLV Popov để lại.

Trở lại với cuộc so tài với Đà Nẵng, Thanh Hóa chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, gây nhiều áp lực trong vòng 16m50 của đội khách. Họ đã tạo được nhiều cơ hội tốt để ghi bàn trong hiệp đầu, đáng chú ý là Văn Thuận có hai cú dứt điểm hiểm hóc nhưng không thắng được thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trong đó có tình huống móc bóng bất ngờ từ vạch ngang vòng 16m50 nhưng thủ môn Tiến Dũng kịp cảnh giác tung người đẩy bóng cứu thua.

Thái Sơn cùng các đồng đội không thể giành trọn 3 điểm trước Đà Nẵng ở trận ra quân.

Sang đầu hiệp hai, thế trận vẫn không đổi khi Thanh Hóa có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, trong khi Đà Nẵng vẫn thu đội hình đá chắc chắn như hy vọng chia điểm. Phút 63, đội bóng sông Hàn đã bất ngờ ghi bàn dẫn trước từ pha lập công của Henen. Đội chủ nhà càng đẩy cao đội hình để cố tìm bàn gỡ, và may mắn là sau đó 2 phút, Ngọc Mỹ đã kịp gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa từ cú đánh đầu cận thành.

Càng về cuối trận, đôi bên vẫn giữ thế trận đôi công để quyết giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, sự phung phí của các chân sút đôi bên trước các cơ hội có được đã đưa trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Đáng tiếc nhất là cú đệm bóng vọt xà của Hồng Phúc ở tư thế trống trải, trong vòng 5m50 của Thanh Hóa.

CAO TƯỜNG