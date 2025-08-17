Becamex TPHCM thắng đậm ở trận ra quân

Becamex TPHCM có khởi đầu ấn tượng qua trận thắng 3-0 ngay trên sân Pleiku. Ảnh: MINH TRẦN

Cuộc so tài này cũng đánh dấu ngày trở lại sân Pleiku của HLV trưởng Anh Đức và trợ lý Tăng Tuấn ở khu kỹ thuật CLB Becamex TPHCM khi cả hai đều có giai đoạn thi đấu cho HA.GL. Bộ đôi này đã cùng đội bóng đất Thủ có màn khởi đầu đẹp như mơ với trận thắng cách biệt 3-0.

Cả hai đội đều có nhiều thay đổi về lực lượng so với mùa giải trước. Nếu như đội khách không còn Tiến Linh, Ngọc Hải hay dàn ngoại binh được thay mới thì ở HA.GL, một loạt trụ cột như Minh Vương, Ngọc Quang, Lý Đức, Quang Nho, Bảo Toàn cũng tìm đến những CLB mới. Để lấp vào các khoảng trống, đôi bên đã không đưa về những hợp đồng bom tấn mà chủ yếu là cầu thủ trẻ, hoặc không quá nổi trội trên thị trường chuyển nhượng. Và qua trận ra quân, nỗi lo lại đến sớm với HA.GL khi dàn cầu thủ trẻ chưa đủ sức để gánh vác vị trí mà các đàn anh để lại.

Trận đấu khởi đi với thế trận chắc chắn, thận trọng từ hai đội. Như những trận đấu trên sân nhà, HA.GL chủ động lối chơi tấn công và nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng. Nhưng các cơ hội có được đều không được tận dụng thành công, đáng chú ý là tình huống đối mặt với thủ môn Minh Toàn ở phút 20 nhưng Conceicao đã không thể tung lưới đội khách.

Ở bên kia sân, Becamex TPHCM sớm xây dựng lối đá chặt chẽ ngay từ đầu trận, mãi đến nửa cuối hiệp 1 đội khách mới dần đẩy cao đội hình tấn công. Phút 41, đội khách đã ghi bàn thắng vượt lên dẫn 1-0 từ chấm phạt 11m do công Minh Trọng. Bàn thắng đã giúp Becamex TPHCM càng thoải mái hơn về mặt tâm lý để vận hành lối đá phòng ngự phản công đầy sắc bén ở hiệp 2.

Phút 73, khung thành của đội chủ nhà một lần nữa rung lên. Lần này từ cú đánh đầu của Văn Anh, chân sút này đã kềm chế sự ăn mừng bởi đó là bàn thắng mà anh ghi vào lưới đội bóng cũ. HA.GL nỗ lực đẩy cao đội hình gia tăng sức ép nhằm cố gắng tìm bàn gỡ. Đến phút 83, mọi nỗ lực của đội chủ nhà như kết thúc với bàn thắng nâng tỷ số 3-0 từ pha lập công của Ismaila, tân binh của Becamex TPHCM.

QUỐC CƯỜNG