Thắng dễ Australia, đội tuyển Mỹ sớm giành vé vào vòng trong

Cùng giành chiến thắng ở trận ra quân, cả hai đội tuyển Mỹ và Australia đều hướng đến kết quả tốt ở cuộc so tài vào rạng sáng 20-6 nhằm sớm lấy vé đi tiếp. Sự nhạy bén của hàng tấn công đã đem 3 điểm chung cuộc về cho đội chủ nhà qua chiến thắng 2-0 chung cuộc.

Tuyển Mỹ tiếp tục khẳng định sức mạnh ở bảng D.

Đội chủ nhà dâng cao tấn công ngay từ đầu trận và không phải chờ lâu, phút 11 đã xé toang mành lưới của Australia. Pha đi bóng tốc độ của Balogun ở biên trái và thực hiện đường căng ngang hiểm hóc vào trong, hậu vệ Cameron Burgess của Australia lúng túng phá bóng vào lưới nhà giúp tuyển Mỹ có bàn dẫn 1-0.

Trận đấu sôi nổi hơn sau bàn thắng của đội tuyển Mỹ khi Australia dần chuyển đổi trạng thái sang tấn công sau bàn thua sớm. Tuy nhiên, thế trận vẫn thuộc về đội chủ nhà khi tiếp tục tạo nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đối phương cho dù tốc độ không được giữ ở mức cao như ở đầu trận.

Trong khi mãi loay hoay tìm bàn gỡ, Australia lãnh tiếp bàn thua thứ hai vào phút 44 từ pha phối hợp đá phạt ở biên phải được kết thúc bằng tình huống đánh đầu của Freeman.

Trận thắng thứ hai liên tiếp đã giúp đội chủ nhà sớm giành vé vào vòng 1/16

Australia có nhiều điều chỉnh sau giờ nghỉ, từ lối chơi cũng như có đến 3 sự thay đổi ở đầu hiệp hai khi rút Burgess, Toure và Velupillay, thay bằng Geria, Irankunda và Metcalfe. Thế công của Australia có phần được cải thiện tốt hơn, nhưng chưa đủ độ bén để xuyên thủng hàng phòng ngự của đội chủ nhà.

Thắng 2-0 chung cuộc, đội tuyển Mỹ thẳng tiến ở ngôi đầu bảng D với 6 điểm

QUỐC CƯỜNG