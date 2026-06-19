Tam Sư lên tiếng

Lượt trận đầu tiên của vòng bảng đã khép lại vào ngày 18-6, chứng kiến màn khởi đầu hoàn hảo của một trong các ứng viên vô địch là đội tuyển Anh với chiến thắng 4-2 trước Croatia.

Màn thể hiện rất "mát mắt" của tuyển Anh trước một đội tuyển không dễ bị đánh bại như Croatia khiến khán giả bất ngờ. Trước ngày vào giải, đội tuyển Anh đã gây nhiều lo ngại cho người hâm mộ quê nhà khi các trận giao hữu không thu về kết quả như ý.

Pha không chiến trong trận Anh - Croatia

Nhưng ở trận ra quân, các học trò của HLV Thomas Tuchel đã trình diễn hình ảnh khác hẳn. Lối đá đeo bám của đội tuyển Anh đã gây nhiều bất ngờ và lúng túng cho hàng phòng ngự Croatia và sự nhạy bén của các chân sút đã giúp họ thắng thế ở cuộc rượt đuổi bàn thắng hấp dẫn.

Thắng lớn, nhưng đội tuyển Anh vẫn để lộ đôi chút mối lo ở hàng phòng ngự khi chống phản công của đối thủ. Nhưng nhìn chung, màn khởi đầu của đội tuyển Anh là ổn và họ đã chính thức lên tiếng trong cuộc đua vô địch ở giải lần này.

Trong khi đó, trận hòa 1-1 gây thất vọng của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo khiến giới quan sát bất ngờ. Có điều, nếu căn cứ vào diễn biến trên sân thì kết cục chia điểm cũng hợp lý. Bồ Đào Nha rõ ràng không có phương án dự phòng khi Ronaldo bị phong tỏa bởi các hậu vệ Congo. Suốt trận, “CR7” chỉ có 3 cú sút về phía khung thành đối phương.

HLV NGUYỄN TUẤN PHONG