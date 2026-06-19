CH Czech - Nam Phi 1-1: Chia điểm, chia nỗi lo

Cả hai đội bước vào sân Atlanta trong trạng thái của những người cần phải thắng sau khi cùng thua trận đầu tiên. Họ biết rằng thêm một thất bại nữa đồng nghĩa với việc vé vào vòng knock-out sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Tuy nhiên, không đội nào thực sự có thể tạo ra bứt phá trong trận đấu có chất lượng chuyên môn không cao này.

| Bảng A | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Bàn thắng: Sadílek (6') — Teboho Mokoena (83' – phạt đền)

Phút thứ 6, Adam Hlozek đuổi theo một quả ném biên dài trên cánh phải, giữ bóng sống và đưa vào vòng cấm. Alexandr Sojka phối hợp nhanh với Michal Sadílek trước khi tiền vệ này bình tĩnh đặt bóng vào góc lưới trong tình huống một đối một với thủ môn Ronwen Williams. Bàn thắng nhanh nhất của World Cup 2026 tính đến thời điểm đó — và một lần nữa, đến từ tình huống phát bóng biên dài, đúng thứ vũ khí mà CH Czech đã luyện tập đến thuần thục.

Nhưng đó cũng là khoảnh khắc duy nhất CH Czech cho thấy mình là đội bóng “cửa trên” ở trận đấu này. Phần còn lại của trận đấu, thay vì tận dụng thế dẫn trước, họ lại chọn việc nhường sân cho đối phương, chấp nhận một thế trận bị Nam Phi lấn lướt.

HLV Koubek thực hiện năm thay đổi so với trận thua Hàn Quốc — nhiều nhất của đội tuyển này tại một kỳ World Cup kể từ năm 1970 khi còn là Tiệp Khắc. Một loạt gương mặt mới, một sơ đồ điều chỉnh — nhưng triết lý thì không thay đổi: phòng ngự chắc, chờ bóng chết và tận dụng thể hình. Chính sự khô cứng về chiến thuật ấy đã khiến họ để thua ngược trước Hàn Quốc và nay, đánh rơi điểm trước Nam Phi.

Nam Phi vào trận trong sơ đồ 4-2-3-1 với những thay đổi bắt buộc do có 2 cầu thủ nhận thẻ đỏ ở trận khai mạc và vẫn giữ lối chơi rắn quen thuộc. Sau cú sốc với bàn thua sớm, Nam Phi dần tìm lại nhịp chơi. Mokoena điều phối tốt từ giữa sân, Appollis liên tục đe dọa cánh phải CH Czech. Khi Nam Phi bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp hai, những khoảng trống sau lưng hàng thủ CH Czech bắt đầu xuất hiện.

Tuy nhiên, dù cầm bóng lên đến 61% và tung ra 17 cú sút, thì Nam Phi vẫn bộc lộ giới hạn trong chất lượng của các pha hãm thành. Họ chỉ có 7 cú sút đưa bóng đi đúng hướng, nhưng phần lớn bị cản phá bởi hệ thống phòng ngự dày đặc của CH Czech. Phải đến khi được hưởng quả phạt đền ở phút 83, Nam Phi mới đưa được bóng vào lưới để gỡ hòa 1-1 do công của Mokoena.

Phần thời gian còn lại của trận đấu chứng kiến các nổ lực muộn màng của CH Czech khi mà thể lực đã cạn. Ngược lại, Nam Phi cũng không thể khai thác điều đó để có thêm bàn thứ 2. Một trận hòa là không đủ cho cả 2 đội nhưng đấy đã là những gì tốt nhất mà họ có thể làm. Dù sao, vớ 1 điểm có được, cả 2 đội vẫn còn hi vọng trận cuối cùng.

Một chi tiết đáng chú ý: Trận đấu được điều hành bởi Tori Penso — người trở thành trọng tài nữ thứ hai trong lịch sử điều hành một trận đấu World Cup nam, sau Stephanie Frappart ở Qatar 2022. Bên cạnh bà là trợ lý Brooke Mayo và Kathryn Nesbitt — đội ngũ trọng tài toàn nữ người Mỹ đầu tiên trong lịch sử World Cup nam.

LONG KHANG