Stephen Eustaquio: Vượt qua bi kịch gia đình để thành người hùng Canada

Bóng đá đôi khi không chỉ là những trận cầu, mà còn là câu chuyện của những trái tim kiên cường. Stephen Eustaquio là hiện thân sống động cho điều đó. Tại Los Angeles Stadium, trong không khí lễ hội của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khoảnh khắc ấy đến như một giấc mơ.

Phút bù giờ cuối cùng, tỷ số đang là 0-0 trước Nam Phi, và trái bóng đến chân Stephen Eustaquio trên rìa vòng cấm. Một cú dứt điểm như trái phá, bóng lao vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Ronwen Williams, đưa Canada vào vòng 16 đội FIFA World Cup 2026 lần đầu tiên trong lịch sử. Bàn thắng ấy không chỉ là một pha lập công, đó là tiếng kêu của cả một hành trình đầy nước mắt và hy sinh.

Sinh ra tại Leamington, Ontario, trong một gia đình gốc Bồ Đào Nha, bóng đá như dòng máu chảy trong huyết quản Eustaquio. Anh bắt đầu chơi bóng từ năm 4 tuổi, và cuộc đời anh là những chuyến đi khứ hồi giữa quê nhà Canada và đất nước của cha mẹ. Từ những ngày đầu tại Leamington Minor Soccer, cho đến khi gia đình chuyển sang Bồ Đào Nha, nơi cậu bé Stephen và anh trai Mauro mê mải với trái bóng ở các câu lạc bộ địa phương.

Con đường chuyên nghiệp mở ra với những bến đỗ, nhưng vô cùng gian nan: Từ Leixoes, GD Chaves, rồi vượt đại dương đến Cruz Azul ở Mexico, trước khi trở lại châu Âu khoác áo Pacos de Ferreira. Đỉnh cao là bản hợp đồng với Porto vào năm 2022, và gần đây nhất là chuyến phiêu lưu ngắn hạn cùng LAFC tại MLS. Cả đời anh dường như không thể vươn đến đỉnh cao bóng đá. Mỗi bước chân đều là một nấc thang, nhưng đằng sau những danh hiệu và bản hợp đồng là một câu chuyện khác, thầm lặng hơn, đau đớn hơn.

Tháng 4 năm 2023, trong một trận đấu trên sân nhà của Porto, trái tim Eustaquio vỡ òa khi mẹ anh, bà Esmeralda, qua đời vì căn bệnh ung thư não. Chỉ một năm sau, người cha kính yêu của anh cũng vĩnh viễn ra đi vì một cơn đau tim đột ngột. Nỗi đau tưởng như không thể lấy đầy. Ấy vậy mà trong khoảng thời gian tăm tối ấy, ánh sáng đã đến khi anh và người bạn gái Constanta chào đón cô con gái nhỏ Benedita - một sinh linh bé bỏng trở thành động lực sống mới.

Anh trai Mauro, hiện là huấn luyện viên trưởng của Inter Toronto FC, đã nói trong một cuộc phỏng vấn đầy xúc động: "Bố mẹ chúng tôi... họ đã cho chúng tôi đôi cánh. Và bây giờ, đến lượt chúng tôi phải tự bay". Stephen và Mauro đã chọn cách đối diện với nỗi đau bằng sự mạnh mẽ, bằng việc tiếp tục theo đuổi đam mê, như một cách để tôn vinh những người đã khuất. Mỗi lần ra sân, mỗi pha tranh chấp, và mỗi bàn thắng, Eustaquio đều mang theo trong tim hình bóng cha mẹ.

Chính vì vậy, bàn thắng vào lưới Nam Phi không chỉ là một pha lập công. Đó là lời khẳng định cho sự kiên cường của một con người đã vượt qua bão giông cuộc đời. "Tôi cảm thấy như tất cả mọi người đều sút cùng tôi", anh nói sau trận đấu. "Mọi người đều gửi vào đó một chút sức mạnh".

Trong mắt người hâm mộ Canada, Eustaquio không chỉ là đội trưởng tạm thời thay thế ngôi sao lớn Alphonso Davies, mà là biểu tượng của sự gắn kết, của một tập thể chiến đấu vì nhau, vì những người đã khuất, và vì cả đất nước hình lá phong.

Từ cậu bé Leamington lang thang trên những bãi cỏ ở Bồ Đào Nha, đến ngôi sao sáng nhất trên bầu trời World Cup 2026, hành trình của Stephen Eustaquio là minh chứng cho sức mạnh vô song của niềm tin và tình yêu thương. Anh đã biến đau thương thành động lực, và biến giấc mơ của một quốc gia thành hiện thực. Và bây giờ, khi Canada bước tiếp, cả thế giới sẽ nhớ đến không chỉ một bàn thắng, mà còn là một trái tim đã không chịu khuất phục trước số phận.

LONG KHANG