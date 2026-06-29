Nam Phi vs Canada 0-1: Eustaquio chớp thời cơ hạ thủ môn Williams, thầy trò HLV Jesse Marsch giành vé đầu tiên vòng 1/8 World Cup 2026

⚽ Phút 44, trong pha tấn công của Canada. Millar treo bóng vào, Bombito đánh đầu nhưng hậu vệ Modiba kịp phá bóng ngay vạch vôi. Sau đó, bóng bật đến Buchanan nhưng cú dứt điểm bị thủ môn Williams cản phá:

⚽ Phút 65, Oluwaseyi đón bóng của đồng đội băng xuống đối mặt nhưng không thắng nổi thủ môn Williams. Ngay sau đó, bóng bật lên cao và David lao vào nhưng hậu vệ Mbokazi kịp đánh đầu phá bóng ngay trước vạch vôi:

⚽ Phút 90+2, Canada tấn công cánh phải, Jacob Shaffelburg tạt cánh vào vòng cấm, hậu vệ Nam Phi phá bóng ra. Tiền đạo Eustaquio lao lên đón bóng và thực hiện cú sút xa rìa vòng cấm. Bóng bay vào góc xa khung thành khiến thủ môn Williams không thể cứu thua:

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⚽ Bàn thắng: Eustaquio 90+2'

MINH BẢO (tổng hợp)