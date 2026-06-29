WORLD CUP 2026

Nam Phi vs Canada 0-1: Eustaquio chớp thời cơ hạ thủ môn Williams, thầy trò HLV Jesse Marsch giành vé đầu tiên vòng 1/8 World Cup 2026

⚽ Phút 44, trong pha tấn công của Canada. Millar treo bóng vào, Bombito đánh đầu nhưng hậu vệ Modiba kịp phá bóng ngay vạch vôi. Sau đó, bóng bật đến Buchanan nhưng cú dứt điểm bị thủ môn Williams cản phá:

⚽ Phút 65, Oluwaseyi đón bóng của đồng đội băng xuống đối mặt nhưng không thắng nổi thủ môn Williams. Ngay sau đó, bóng bật lên cao và David lao vào nhưng hậu vệ Mbokazi kịp đánh đầu phá bóng ngay trước vạch vôi:

⚽ Phút 90+2, Canada tấn công cánh phải, Jacob Shaffelburg tạt cánh vào vòng cấm, hậu vệ Nam Phi phá bóng ra. Tiền đạo Eustaquio lao lên đón bóng và thực hiện cú sút xa rìa vòng cấm. Bóng bay vào góc xa khung thành khiến thủ môn Williams không thể cứu thua:

Video này được cung cấp và lưu trữ từ máy chủ của bên thứ 3 (VTV). Chúng tôi không lưu trữ hoặc tải lên tài liệu này.

Bàn thắng: Eustaquio 90+2'

MINH BẢO (tổng hợp)

Từ khóa

World Cup World Cup 2026 Ghi bàn kiến tạo Đội hình thi đấu South Africa Nam Phi Williams Modiba Mbokazi Mudau Okon Mokeana Sithole Appollis Mofokeng Masego Makgopa Canada Crepeau Johnston Cornelius Bombito Laryea Eustaquio Millar Saliba David Oluwaseyi Buchanan

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn