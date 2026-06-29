“Bàn thắng vàng” phút 92 đưa Canada vào vòng 16 đội

Sân Los Angeles, ngày 28-6, chứng kiến một khoảnh khắc mà người Canada sẽ kể cho con cháu nghe mãi về sau. Phút 92. Tỉ số vẫn là 0-0. Và rồi Stephen Eustáquio đội trưởng Canada kiểm soát bóng bằng ngực ở rìa vòng cấm, chờ đúng một nhịp, rồi tung cú demi vô-lê xé lưới góc trái khung thành của Ronwen Williams. Cầu trường rung chuyển. Đó là một bàn thắng bằng vàng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, hai đội cùng bước vào vòng knock-out lần đầu tiên đụng độ nhau — điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2002 khi Thổ Nhĩ Kỳ gặp Nhật Bản. Sự non kinh nghiệm ở đấu trường loại trực tiếp đã hiện hữu rõ ràng trên sân cỏ: không phải sự hào hứng bốc đồng, mà là sự thận trọng đến mức tê liệt.

Trận đấu diễn ra theo chiều hướng áp đảo thuộc về Canada, đội bóng đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.32 so với con số 0.13 của đối thủ . Họ tung ra 12 cú sút, trong đó có 7 lần trúng đích trong khi Nam Phi chỉ có vỏn vẹn một cú sút trúng khung thành trong suốt 90 phút . Sự áp đảo còn được thể hiện qua 28 lần chạm bóng trong vòng cấm của Canada so với 9 lần của Nam Phi.

Nam Phi không đến California để chơi bóng đẹp. Họ thận trọng với vai trò của đội chiếu dưới. Nhiều lần trong hiệp một, tiếng huýt sáo của khán giả nổi lên khi hàng thủ Bafana Bafana chuyền đi chuyền lại với thủ môn thay vì tấn công lên phía trên — một chiến thuật kiểm soát nhịp độ cực đoan nhằm vô hiệu hóa lối chơi tấn công áp bức của Canada.

Thủ thành Ronwen Williams thậm chí phá kỷ lục số đường chuyền thành công của một thủ môn trong một trận đấu World Cup (kể từ năm 1966), hoàn thành 77 đường chuyền — vượt xa con số 51 của Manuel Neuer trước Nhật Bản năm 2022.

Trước một Nam Phi thừa nhiệt tình nhưng quá thụ động, thì Canada, dù chiếm thế chủ động, lại vấp phải chính căn bệnh mãn tính của mình: thiếu hiệu quả trong dứt điểm. Pha bóng đáng chú ý nhất hiệp một đến từ Aubrey Modiba khi anh phá bóng trên vạch vôi từ cú đánh đầu của Moïse Bombito, trước khi Williams tiếp tục cản phá cú sút tiếp theo của Tajon Buchanan. Đây là trận đấu mà Canada có thể thắng sớm 3-0, nhưng suýt nữa đã phải đá thêm 30 phút hiệp phụ nếu không có pha ghi bàn của Eustáquio, người thay Alphonso Davis làm đội trưởng từ đầu giải đến nay.

Eustáquio chỉ là cầu thủ MLS (giải nhà nghề Mỹ) thứ ba trong lịch sử ghi bàn ở vòng knock-out World Cup, sau Landon Donovan và Brian McBride. Hơn nữa, anh cũng là cầu thủ thứ hai kể từ năm 1966 tạo ra 5 cơ hội từ các tình huống cố định trong một trận đấu knock-out — người duy nhất làm được điều đó trước anh là Andrea Pirlo của Italia trước Đức ở bán kết năm 2006.

HLV Jesse Marsch sau trận đấu đã gọi các học trò là "những người hùng Canada" trong bài phát biểu đầy cảm xúc trên sân. Với chiến thắng này, Canada sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Morocco và Hà Lan ở vòng 16 đội tại Houston vào ngày 4-7 . Nhưng một đội bóng đã biết cách ghi bàn ở phút 92 khi cả quốc gia đang nín thở thì đã học được điều quan trọng nhất trong thể thao đỉnh cao: tin vào nhau đến giây cuối cùng.

LONG KHANG