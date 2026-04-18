Quy Nhơn United chững lại trong cuộc đua thăng hạng V-League

Thầy trò HLV Trịnh Duy Quang chỉ có được trận hòa trên sân nhà của Trẻ PVF-CAND, qua đó bị nhóm xếp trên nới rộng cách biệt sau vòng 15 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Quy Nhơn United bị Trẻ PVF-CAND cầm hòa

Chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp mang đến sự tự tin cho Quy Nhơn United hành quân ra Hưng Yên gặp đội chủ nhà Trẻ PVF-CAND. Cao Văn Triền cùng đồng đội bắt nhịp trận đấu tốt, nhưng chưa thể chuyển hóa các đợt lên bóng thành bàn thắng. Thậm chí, trước khi hiệp 1 khép lại, đội khách còn phải nhận bàn thua.

Từ quả tạt bên cánh phải của Lê Thắng Long, Joseph Khalio phá bẫy việt vị, đánh đầu vào góc gần làm tung lưới Quy Nhơn United. Các cầu thủ đội khách đứng yên vì nghĩ rằng ngoại binh Trẻ PVF-CAND đã việt vị.

Sang hiệp 2, HLV Trịnh Duy Quang liên tiếp đưa ra những điều chỉnh về con người lẫn chiến thuật. Những thay đổi này giúp đội khách có bàn gỡ 1-1 ở phút 61. Đội trưởng Văn Triền thực hiện quả đá phạt có điểm rơi khó chịu, tạo điều kiện để Phan Ngọc Tín băng vào đánh đầu cận thành ghi bàn. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội duy nhất được đội khách tận dụng thành công, khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1.

Kết quả này khiến Quy Nhơn United tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 27 điểm, bị đội xếp trên là Bắc Ninh nới rộng khoảng cách lên 2 điểm. Thậm chí, đoàn quân của HLV Trịnh Duy Quang còn có thể để CLB dẫn đầu Đồng Nai (32 điểm) gia tăng cách biệt do chưa thi đấu vòng 15.

Diễn biến trong ngày 18-4 khiến Quy Nhơn United chững lại trong cuộc đua giành 1,5 suất thăng hạng V-League. Cùng ngày, Bắc Ninh tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 1-0 trước Đồng Tháp. Cú tung người móc bóng ghi bàn của Vũ Xuân Tín ở phút 90+3 đã làm vỡ òa cầu trường Việt Yên, nuôi tiếp hy vọng cho Bắc Ninh trên hành trình hướng đến chức vô địch.

Ngày 18-4, vòng 15 diễn ra 2 cặp đấu còn lại giữa Đồng Nai - Quảng Ninh và Phú Thọ - Long An (cùng lúc 18 giờ).

HỮU THÀNH