Cột dọc khiến Đại học Văn Hiến lỡ cơ hội tiếp cận nhóm đua lên hạng V-League

Cột dọc từ chối bàn thắng của Đại học Văn Hiến vào cuối trận, qua đó khiến đội chủ nhà chỉ cầm hòa CLB TPHCM thuộc vòng 15 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Đại học Văn Hiến cầm hoà CLB TPHCM ở trận derby thành phố. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trận derby TPHCM giữa Đại học Văn Hiến và CLB TPHCM vào chiều 17-4 là trận cầu đinh của vòng 15, bởi cả hai đội đều quyết tâm hướng đến vị trí á quân để có suất dự trận playoff tranh vé lên V-League. Dẫu vậy, cái nóng tại Bà Rịa cùng với tính chất quan trọng của cuộc so tài buộc hai đội tiếp cận đầy thận trọng.

Trong thế trận khá tẻ nhạt, CLB TPHCM bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 26. Lê Tiến Anh thực hiện quả tạt có điểm rơi chuẩn xác, tạo cơ hội cho Quan Huỳnh Thanh Quý đánh đầu vào góc gần, đánh bại thủ môn Võ Văn Sơn.

Bàn thua buộc Đại học Văn Hiến phải đẩy cao đội hình. Nhưng phải đến đầu hiệp 2, đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hưng mới có bàn gỡ hòa 1-1. Nguyễn Văn Quý xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm ở góc gần bên cánh trái, làm tung lưới CLB TPHCM.

Pha lập công của Văn Quý tiếp thêm tinh thần cho đội chủ nhà. Phút 84, Lường Quốc Thắng đá phạt góc để Lê Văn Cường chạy cắt mặt, đánh đầu lái bóng về góc xa nhưng bóng lại dội cột dọc bật ra. Pha bỏ lỡ này mang đến sự tiếc nuối cho Đại học Văn Hiến, bởi đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng, khép lại trận hòa 1-1.

Tiền vệ Trần Hoàng Phương (số 7) ăn mừng bàn thắng cho Khánh Hòa. ẢNH: QUỲNH MAI

Kết quả này khiến Đại học Văn Hiến vẫn xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 24 điểm, trong khi CLB TPHCM nhiều hơn 1 điểm và đứng trên một bậc. Dẫu vậy, cả hai đội đang đối diện với nguy cơ bị ba đội dẫn đầu là Đồng Nai (32 điểm), Quy Nhơn United và Bắc Ninh (cùng 26 điểm) nới rộng khoảng cách do chưa thi đấu vòng 15.

Ở trận đấu muộn trong ngày 17-4, Khánh Hòa ngược dòng thắng đội khách Thanh Niên TPHCM với tỷ số 2-1. Trần Hoàng Phương và Trần Đình Bảo là hai cầu thủ lập công, mang về niềm vui cho đại diện phố Biển. Đoàn quân của HLV Trần Trọng Bình vươn lên đứng thứ 6 với 23 điểm, còn Thanh Niên TPHCM vẫn đứng cuối bảng khi có 4 điểm.

Vòng 15 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 còn 4 cặp đấu: Bắc Ninh - Đồng Tháp (16h ngày 18-4), Trẻ PVF-CAND - Quy Nhơn United (18h ngày 18-4), Đồng Nai - Quảng Ninh và Phú Thọ - Long An (cùng 18h ngày 19-4).

HỮU THÀNH