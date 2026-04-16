Ấn tượng về đội bóng đá chuyên nghiệp của Trường Đại học Văn Hiến

Từ một CLB từng bị xếp vào nhóm đua trụ hạng Giải hạng Nhất, giờ đây tân binh Đại học Văn Hiến đang đứng trước cơ hội cạnh tranh suất thăng hạng V-League.

Các cầu thủ Đại học Văn Hiến đang thi đấu thăng hoa tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. ẢNH: VPF

Tháng 6-2025, Đại học Văn Hiến đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành trường đại học đầu tiên sở hữu CLB giành quyền tham dự hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Hải Dương, đội bóng đã giành danh hiệu đồng vô địch tại Giải hạng Nhì quốc gia, qua đó thăng hạng lên Giải hạng Nhất mùa 2025-2026.

Mới lạ mô hình bóng đá học đường dự sân chơi chuyên nghiệp

Tuy nhiên, niềm vui thăng hạng cũng đi kèm không ít trăn trở và thử thách, khi mô hình bóng đá học đường bước vào môi trường thể thao nhà nghề đầy khắc nghiệt. Nếu như ở Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc, mô hình này đã quen thuộc và vận hành hiệu quả, thì tại Việt Nam vẫn còn là điều hoàn toàn mới mẻ. Thành thử, Trường Đại học Văn Hiến không chỉ là đơn vị tiên phong mà còn phải đối mặt với hàng loạt áp lực, từ tài chính, cơ chế vận hành, điều kiện cơ sở vật chất cho đến các yêu cầu cấp phép bóng đá chuyên nghiệp.

Các thành viên Đại học Văn Hiến cảm nhận rõ sự khốc liệt ngay trận ra mắt, khi để thua 0-1 trước đội khách Bắc Ninh thuộc vòng sơ loại Cúp Quốc gia. Điều này kéo theo trước thềm hạng Nhất khởi tranh, đại diện đến từ TPHCM cũng không được đánh giá cao, chủ yếu vì họ là tân binh và lực lượng còn thiếu kinh nghiệm.

HLV Hoàng Hải Dương thổi lửa vào các cầu thủ. ẢNH: VPF

Nhưng rồi, Đại học Văn Hiến cứ qua từng vòng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và làm đảo chiều nhận định ban đầu. Có những trận đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Đình Hưng (được bổ nhiệm thay cho HLV Hoàng Hải Dương giữ chức vụ khác trong CLB) thể hiện phong độ ấn tượng, như chiến thắng thuyết phục trước ứng viên thăng hạng Bắc Ninh, hay cầm hòa một đối thủ mạnh khác là Quy Nhơn United cũng trên sân khách.

Mới nhất, chiến thắng 1-0 trước Long An đã nâng chuỗi trận bất bại của Đại học Văn Hiến lên con số 9. Họ cùng với đội đầu bảng Đồng Nai (14 trận) có chuỗi không thua kéo dài. Còn sau 14 vòng, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hưng có 23 điểm, kém 3 điểm so với vị trí được dự trận play-off thăng hạng mà Quy Nhơn United đang nắm giữ.

Đâu là bí quyết?

Bí quyết giúp đội bóng thăng hoa đến từ công tác quản lý của nhà trường. Ban lãnh đạo Trường Đại học Văn Hiến xây dựng cho các thành viên CLB môi trường sinh hoạt và tập luyện lành mạnh, đề cao tính sáng tạo và cạnh tranh công bằng. Ban huấn luyện được trao sự tin tưởng tuyệt đối. Trong đó, HLV Hoàng Hải Dương cũng là nhân sự của nhà trường, đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa lãnh đạo và đội bóng.

Chế độ lương, thưởng đảm bảo sự cân bằng giữa bóng đá chuyên nghiệp và học đường. Quan trọng, nhà trường chi trả chế độ đúng hạn để các thành viên yên tâm cống hiến. Ngoài ra, những cầu thủ chấn thương cũng được tạo điều kiện tốt nhất để điều trị phục hồi. CLB cũng tập luyện, ăn ở trong môi trường khép kín của nhà trường. Tại đây, không chỉ có sân tập mà còn đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, ăn uống.

Thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn đang là điểm tựa của CLB. ẢNH: VPF

Mặt khác, việc không được đánh giá cao lại giúp các cầu thủ thi đấu với tâm lý thoải mái, ít áp lực. Nhờ đó, tiền đạo Lương Quốc Thắng đã ghi được 5 bàn thắng, nằm trong top 5 chân sút hàng đầu sau vòng 14. Tuy nhiên, điểm tựa lớn nhất vẫn là hàng phòng ngự khi đội chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 5 trận gần nhất. Thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam chuyển đến từ Đồng Tháp, đang là chốt chặn đáng tin cậy ở giai đoạn nước rút.

Dù liên tiếp đạt kết quả tích cực, song các thành viên Đại học Văn Hiến vẫn giữ “đôi chân trên mặt đất”. Họ hiểu rõ tiềm lực của mình và không đặt mục tiêu quá xa vời. Dù vẫn quyết tâm cạnh tranh vị trí á quân để giành suất play-off, nhưng một tấm huy chương đồng được xem là mục tiêu phù hợp hơn ở thời điểm hiện tại.

Trong 8 vòng còn lại, Đại học Văn Hiến sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ trực tiếp như Quy Nhơn United, Bắc Ninh hay CLB TPHCM. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hưng hoàn toàn có thể tạo nên một mùa giải đáng nhớ.

Để hướng đến cách xây dựng bài bản, Trường Đại học Văn Hiến sẽ xây dựng các tuyến trẻ thông qua việc liên kết với các trung tâm đào tạo bóng đá tại TPHCM. Bên cạnh đó, nhà trường cũng triển khai các chính sách học bổng nhằm thu hút cầu thủ, tạo điều kiện để họ vừa thi đấu cho CLB, vừa theo học tại trường. Ngoài ra, trong năm học mới, nhà trường dự kiến tuyển sinh hai chuyên ngành mới là Huấn luyện thể thao và Quản lý thể thao, qua đó trang bị kiến thức và chuyên môn bài bản cho các cầu thủ.

HỮU THÀNH