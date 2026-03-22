Quả bóng bạc Nguyễn Đình Bắc sẽ được khen thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 vào ngày 25-3

Đương kim quả bóng bạc Nguyễn Đình Bắc đã vinh dự là đại diện của lĩnh vực thể thao được bầu chọn trong danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Nguyễn Đình Bắc đã được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Ảnh: NVCC
Nguyễn Đình Bắc đã được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Ảnh: NVCC

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định về việc công nhận 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Trước đó, Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã tiến hành xem xét 145 hồ sơ đề cử đến từ 10 lĩnh vực khác nhau gồm: Học tập; Nghiên cứu khoa học; Văn hoá nghệ thuật; Quốc phòng; An ninh trật tự; TDTT; Hoạt động xã hội; Lao động sản xuất; Kinh doanh - Khởi nghiệp; Quản lý hành chính nhà nước.

Tại danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, đại diện lĩnh vực thể thao có tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được bầu chọn. Theo kế hoạch, chương trình vinh danh sách Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 sẽ tổ chức vào ngày 25-3 tại Hà Nội.

Nguyễn Đình Bắc đang là một trong những cầu thủ bóng đá quan trọng của thể thao Việt Nam. Tiền đạo đã được bầu chọn giữ giải thưởng Quả bóng bạc năm 2025 tại Lễ trao thưởng Quả bóng vàng do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức. Ngoài ra, Đình Bắc còn nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025.

Kết thúc giải U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc vinh dự được nhận phần thưởng Vua phá lưới (4 bàn, 2 kiến tạo). Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được nhận danh hiệu này. Tiền đạo người Nghệ An cũng được danh hiệu Cầu thủ ấn tượng nhất U23 châu Á 2026. Tại SEA Games 33-2025, Đình Bắc là thành viên chính thức thi đấu, cùng đồng đội giành HCV trên đất Thái Lan.

Năm ngoái, xạ thủ Trịnh Thu Vinh của đội tuyển bắn súng Việt Nam là đại diện của lĩnh vực thể thao đã được bầu chọn trong danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

