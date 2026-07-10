Nico O’Reilly đề cao giá trị kinh nghiệm ở tứ kết

Hậu vệ cánh trái của tuyển Anh - Nico O’Reilly - vừa có những nhận định đề cao giá trị và ưu thế của đội nhà trước trận đấu với lại tuyển Na Uy, thuộc về khuôn khổ tứ kết FIFA World Cup 2026, trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 4 giờ sáng Chủ nhật, ngày 12-7 tại SVĐ Hard Rock (của Miami).

O'Reilly tin vào giá trị kinh nghiệm tứ kết của tuyển Anh

Sau chiến thắng kịch tính trước đội bóng chủ nhà Mexico, toàn đội tuyển Anh hiện đang tập trung cao độ vào mục tiêu giành vé vào bán kết World Cup lần thứ 3 trong vòng 8 năm. Họ sẽ phải vượt qua tuyển Na Uy rất mạnh với chân sút hàng đầu Erling Haaland.

Cầu thủ cũng có chơi tiền vệ ở cấp CLB cho Manchester City - O’Reilly đã đưa ra những nhận xét, đánh giá cao giá trị kinh nghiệm của Tam Sư ở vòng đấu tứ kết FIFA World Cup. Ở thời điểm này thì, đội bóng nào chơi ở tứ kết nhiều hơn hẳn sẽ có lợi thế lớn hơn...

Đây là lần thứ 3 liên tiếp tuyển Anh góp mặt ở tứ kết đấu trường vô địch thế giới. Trước đó, họ thắng Thụy Điển 2-0 ở tứ kết FIFA World Cup 2018 trên đất Nga (Harry Maguire và Dele Alli ghi bàn cho tuyển Anh); để thua tuyển Pháp tại Qatar hồi năm 2022 (Harry Kane ghi bàn duy nhất, trong khi đó Aurelien Tchouameni và Olivier Giroud ghi bàn cho Les Bleus).

Jordan Pickford, John Stones, Jordan Henderson, Marcus Rashford và Kane đều là thành viên của đội hình năm 2018, trong khi 8 cầu thủ trong đội hình hiện tại của Tuchel từng là thành viên của đội tuyển Gareth Southgate vốn trải qua thất bại hồi 4 năm về trước.

O’Reilly cảm thấy rằng trải nghiệm thi đấu ở tứ kết World Cup, dù tốt hay xấu, chỉ có thể là điều tích cực khi nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rồi: “Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ đã từng trải qua những tình huống kiểu như thế này, ở các trận tứ kết trước đây”.

“Rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và lớn tuổi hơn. Tất nhiên, họ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Họ cho chúng tôi lời khuyên, bảo chúng tôi giữ bình tĩnh, và giúp đỡ chúng tôi bất cứ khi nào có thể!”, cầu thủ năm nay mới chỉ có 21 tuổi hào hứng nói lời chia sẻ...

Kane là một trong những cầu thủ mà O’Reilly nghĩ đến khi thảo luận về những thủ lĩnh giàu kinh nghiệm trong đội. “Anh ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới và cũng là một người tốt”, O’Reilly giải thích, “Anh ấy thúc đẩy chúng tôi trên sân, cả ngoài sân cỏ, anh ấy nâng cao tiêu chuẩn và tạo ra bầu không khí. Thật tuyệt vời khi có anh ấy trong đội”.

Hậu vệ này đã có một mùa giải đầy đột phá tại Manchester City dưới thời của Pep Guardiola, ra sân 53 trận cho CLB ở trên mọi đấu trường. Mới chỉ 21 tuổi, O’Reilly đã tạo được dấu ấn tại giải đấu quốc tế lớn đầu tiên của mình, khi đã thi đấu trong cả 5 trận đấu của tuyển Anh cho đến nay, với 4 trận đá chính.

“Điều đó khiến cho tôi cảm thấy tự hào”, anh tự tin cho biết, “Được chơi bóng cho đất nước mình, đại diện cho quốc gia và đeo huy hiệu này là một đặc ân và vinh dự, được thể hiện khả năng của bản thân và cố gắng hết sức trong mỗi buổi tập và mỗi trận đấu”.

Đ.Hg.