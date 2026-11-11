Nhà vô địch World Cup Bebeto: “Bóng đá Brazil đang đánh mất bản sắc"

Huyền thoại người Brazil lo ngại việc các cầu thủ rời quê hương sang châu Âu ở tuổi 16-17 khiến họ đánh mất những phẩm chất đã giúp Brazil giành năm chức vô địch World Cup.

Bebeto cùng Tổng thống Mexico, bà Sheinbaum trong sự kiện quảng bá World Cup 2026 hồi tháng 3 năm nay. Ảnh THX

Cựu tiền đạo sinh năm 1964 Bebeto hết sức lo ngại về tình trạng của bóng đá Brazil. Kỹ thuật, sự khéo léo và khả năng ứng biến là những phẩm chất ông gắn liền với Selecao, và ông tin chúng phải được bảo vệ. Nhà vô địch World Cup 1994 cảm thấy Brazil đã đánh mất một phần bản sắc đó trong những năm gần đây, với việc các cầu thủ ngày càng rời đất nước ở độ tuổi trẻ hơn là một phần của vấn đề.

Trả lời phỏng vấn trên tờ AS trong chuyến thăm Mexico, nơi ông được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Bóng đá Quốc tế ở Pachuca, Bebeto (tên thật là Roberto Gama de Oliveira) nói: "Kỹ thuật, sự khéo léo, chất lượng. Ở Brazil, chúng tôi đang đánh mất một chút điều đó. Đó là lý do tại sao tôi luôn nói chúng tôi không thể đánh mất bản sắc của mình”.

Nỗi lo của ông bắt nguồn từ lịch sử đội tuyển quốc gia. Bebeto tin những phẩm chất đó là nền tảng cho thành công của Brazil và việc gìn giữ chúng phải là ưu tiên cho các thế hệ tương lai. "Bản sắc đó đã giúp chúng tôi giành năm World Cup. Chúng tôi không thể đánh mất điều đó”, ông khẳng định.

Bebeto chỉ ra một lý do cụ thể cho sự suy giảm: độ tuổi ngày càng trẻ mà các cầu thủ Brazil rời quê hương để theo đuổi sự nghiệp ở châu Âu. "Ngày nay, một cầu thủ ở Brazil rời đất nước ở tuổi 16 hoặc 17. Họ sẽ không có thứ bản sắc mà tôi đang nói đến", huyền thoại bóng đá Brazil khẳng định.

Bất chấp những lo ngại, Bebeto vẫn giữ một mối liên kết cảm xúc sâu sắc với đội tuyển quốc gia Brazil. Ông nhớ lại việc được khoác áo Brazil có ý nghĩa như thế nào khi hoàn thành giấc mơ thời thơ ấu. "Tôi đã mơ về điều đó. Tôi muốn chơi cho đội tuyển quốc gia Brazil một ngày nào đó".

Dù vóc người nhỏ bé, việc mặc màu áo Brazil khiến ông cảm thấy to lớn và mạnh mẽ hơn. "Tôi luôn là một anh chàng gầy gò, nhưng khi tôi khoác áo Brazil, tôi lớn lên. Tôi cảm thấy mình to lớn. Đó là một cảm giác rất mạnh mẽ”, Bebeto nhớ lại.

Tiền đạo này được giới mộ điệu nhớ đến nhiều hơn với màn ăn mừng "đưa nôi” nổi tiếng tại World Cup 1994, cùng đồng đội Romario. Bebeto giải thích trước trận tứ kết gặp Hà Lan, ông đã cầu nguyện Chúa cho anh cơ hội ghi bàn và dành tặng nó cho vợ và đứa con sơ sinh. Khi bóng vào lưới, ông ăn mừng bằng cách giả vờ bồng đứa bé trong tay.

"Đã bao nhiêu năm trôi qua, và mỗi khi mọi người gặp tôi, họ ngay lập tức làm cử chỉ đó. Tôi rất hạnh phúc về sự tri ân mà tôi dành cho con trai và vợ mình. Gia đình là nền tảng của mọi thứ đối với tôi", Bebeto chia sẻ.

Trong sự nghiệp thi đấu cho Brazil, Bebeto có 77 lần ra sân, ghi 40 bàn, kiến tạo 19 lần, chơi 5.661 phút và giành 3 danh hiệu quốc tế (World Cup, Copa America và Confederations Cup).

LONG KHANG