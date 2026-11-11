Những biến động trước thềm FIFA Days tháng 11

Kỳ tập trung đội tuyển quốc gia (FIFA Days) cuối cùng của năm 2026 bước vào giai đoạn quyết định với các trận đấu Nations League tại châu Âu và giải giao hữu quốc tế.

HLV Hossam Hassan. Ảnh THX

Bầu không khí bóng đá tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi lại thu hút bởi những biến động ngoài sân cỏ, trong dịp FIFA Days.

Ai Cập sa thải HLV Hossam Hassan trước thềm vòng loại AFCON

Chỉ vài ngày trước lượt trận vòng loại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) gặp Malawi vào các ngày 13 và 17 -11, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) đã sa thải HLV trưởng Hossam Hassan cùng toàn bộ ban huấn luyện. EFA khẳng định động thái này nhằm bảo vệ sự ổn định của đội tuyển, vốn bị ảnh hưởng tiêu cực sau hàng loạt tranh cãi xung quanh đời sống hôn nhân của ông.

Căng thẳng lên đỉnh điểm khi Hội đồng Quản lý Truyền thông Tối cao Ai Cập cấm ông Hassan xuất hiện trên truyền thông do vụ kiện tụng với vợ cũ Dina Mostafa ("Dan Adam"). Luật sư của ông Hassan tố cáo bà Mostafa làm giả giấy tờ chính thức và kết hôn trái pháp luật - những cáo buộc mà đại diện của bà bác bỏ.

Ông Hassan lên nắm quyền từ tháng 3-2024, từng đưa Ai Cập lọt vào bán kết AFCON và vòng 16 đội World Cup 2026, trở nên được biết đến nhiều khi cáo buộc trọng tài đã thiên vị Argentina tại World Cup 2026. Dù vậy, mối quan hệ giữa ông và các trụ cột, đặc biệt là Mohamed Salah, liên tục rạn nứt sau trận hòa Angola hồi tháng 9.

Khép lại 38 trận cầm quân (thắng 21, hòa 10, thua 7), ông chính thức rời ghế nóng. EFA đã bổ nhiệm HLV Ali Maher (52 tuổi) từ CLB Ceramica Cleopatra tiếp quản đội tuyển trước hai lượt trận gặp Malawi.

Đội tuyển Iran bị từ chối hạ cánh tại Iraq

Đội tuyển Iran lại gặp sự cố hy hữu khi chuẩn bị dự giải giao hữu 4 đội tại Basra (gồm Iraq, Iran, Lebanon và Palestine). Ngày 10 -11, Cục Hàng không Dân dụng Iraq đã ngăn chuyên cơ chở Iran hạ cánh xuống sân bay Basra.

Quyết định này liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên các hãng hàng không Iran. Washington cảnh báo trừng phạt thứ cấp đối với các sân bay hỗ trợ hãng bay Iran, gồm nguy cơ bị loại khỏi hệ thống giao dịch bằng đô la Mỹ. Phía Iraq không thể mạo hiểm vi phạm các quy định này.

Chuyên cơ chở Iran vì thế buộc phải quay đầu hạ cánh xuống sân bay Abadan ở trong nước. Lãnh sự quán Iran tại Basra xác nhận toàn bộ đội tuyển phải chuyển sang di chuyển bằng đường bộ qua biên giới để kịp thi đấu.

LONG KHANG