Mbappe xuất sắc nhất tháng tại La Liga sau đúng 1 năm

Kylian Mbappe đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 tại La Liga. Đây là lần đầu tiên tiền đạo người Pháp nhận được giải thưởng tháng này sau đúng một năm kể từ lần gần nhất được vinh danh vào tháng 10-2025.

Kylian Mbappe bùng nổ ghi 2 bàn trong trận El Clasico. Ảnh: THX

Đội trưởng tuyển Pháp đã có phong độ cực kỳ ấn tượng trong tháng 10, góp công giúp Real Madrid giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu tại La Liga - giai đoạn mà Los Blancos đã vượt qua những khó khăn đầu mùa để tìm lại phong độ tốt nhất của mình. Sau màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 1-0 trước Villarreal, anh tiếp tục tỏa sáng với cú đúp trong trận thắng đậm 4-1 trước Sevilla.

Sau đó, trong trận đấu quan trọng nhất tại La Liga tính đến thời điểm hiện tại, Mbappe đã lập cú đúp tại sân Camp Nou, giúp Real Madrid chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của Barcelona ở giải quốc nội bằng chiến thắng thuyết phục 2-1 trong trận El Clasico đầu tiên của mùa giải.

Phong độ này giúp ngôi sao 27 tuổi vượt qua chính Lamine Yamal, cũng như Goncalo Guedes, Alejandro Grimaldo và Matias Dituro để trở thành cầu thủ thứ 2 - bên cạnh Raphinha, người sắc nhất trong 2 tháng đầu tiên của mùa giải - giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng tại La Liga trong mùa giải 2026-2027.

Giải thưởng này đánh dấu sự trở lại của Mbappe sau một năm không giành được danh hiệu cá nhân này. Tính đến nay, cầu thủ 27 tuổi đã có tổng cộng 4 lần được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất tháng tại La Liga kể từ khi gia nhập Real Madrid - thành tích ngang bằng với Yamal trong cùng khoảng thời gian đó.

Với thêm 2 bàn thắng ghi được khi bước sang tháng 11, Mbappe hiện đã nâng tổng số pha lập công tại La Liga mùa này lên con số 13 - chỉ còn kém Raphinha 2 bàn. Anh đang ở vị thế hoàn hảo để cạnh tranh danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới) lần thứ 3 liên tiếp. Trên mọi đấu trường, Mbappe đã ghi được 17 bàn thắng và có 3 pha kiến ​​tạo sau 16 lần ra sân.

Trong khi đó, Jose Mourinho được vinh danh là HLV xuất sắc nhất tháng 10 khi Real Madrid không chỉ giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu, mà còn đang trình diễn thứ bóng đá hay nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của Mourinho chính là trận El Clasico, nơi ông hoàn toàn áp đảo Hansi Flick về mặt chiến thuật - khiến vị HLV người Đức phải nếm trải thất bại đầu tiên trên sân nhà trong các cuộc đối đầu này, đồng thời chấm dứt chuỗi 23 trận thắng liên tiếp trên sân nhà của Barcelona tại giải quốc nội. Mọi quyết định của Mourinho - từ kế hoạch triển khai trận đấu cho đến các phương án thay người - đều đạt đến sự hoàn hảo.

Đây là lần đầu tiên Mourinho nhận được danh hiệu này, vì giải thưởng vốn bắt đầu được trao từ mùa giải 2013-2014, thời điểm mà giai đoạn dẫn dắt đầu tiên của ông tại sân Santiago Bernabeu vừa khép lại. Với thành tích này, Mourinho trở thành HLV đầu tiên của Real Madrid giành được giải thưởng kể từ trường hợp của Xabi Alonso vào tháng 8-2025.

Bước vào đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11, Real Madrid đang sở hữu chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp tại La Liga - và 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Khi mùa giải 2026-2027 dần nóng lên, Mourinho đã biến Real Madrid thành ứng cử viên vô địch sáng giá tại cả Tây Ban Nha lẫn châu Âu, là điều đã không xảy ra trong suốt 2 mùa giải vừa qua.

LINH SƠN