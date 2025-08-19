Nhà vô địch cự ly 200m Ngần Ngọc Nghĩa: Bảo vệ thành tích tại SEA Games 33 là mục tiêu quan trọng!

Ngần Ngọc Nghĩa vẫn đang là VĐV cự ly ngắn hàng đầu của điền kinh nam Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ngay sau giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 vừa kết thúc tại Đà Nẵng, Ngần Ngọc Nghĩa và đồng đội tiếp tục giành HCV nội dung tiếp sức 4x100m nam trên đường chạy giải điền kinh vô địch tiếp sức quốc gia 2025 đang tranh tài ở Quảng Ngãi.

Nam tuyển thủ bày tỏ: “Chúng tôi tập trung tối đa chuyên môn cho 2 giải đấu. Mỗi nội dung đều có giá trị riêng và tôi rất vui khi đạt được thành tích cao”. Tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, Ngần Ngọc Nghĩa giành HCV nội dung tiếp sức 4x100m, tiếp sức 4x200m và 200m. Bất ngờ lớn khi Ngần Ngọc Nghĩa chỉ về đích thứ nhì (10”63) nội dung 100m do để Nguyễn Văn Quyết vượt qua với kết quả 10”58. Dù vậy tại đường chạy 200m, Ngần Ngọc Nghĩa trở lại với sự mạnh mẽ, chiến thắng đàn em nhiều triển vọng Tạ Ngọc Tưởng, để giành HCV với thời gian 20”94.

Trò chuyện về chuyên môn, Ngần Ngọc Nghĩa trải lòng rằng bản thân chưa bao giờ hết động lực thi đấu để giành các thành tích cao nhất. Nhiều người đã ví chân chạy này là chàng trai chạy nhanh nhất Việt Nam hay mũi tên vàng của cự ly tốc độ. Dẫu thế, Ngần Ngọc Nghĩa bảo rằng mình chỉ là VĐV, khi thi đấu là phải tập trung tối đa. “Năm nay tôi vẫn hướng đến mục tiêu nỗ lực đạt thành tích cao tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Chắc chắn giải đấu có nhiều gương mặt hàng đầu Đông Nam Á tham gia nên tôi đang được các huấn luyện viên chuẩn bị kỹ lưỡng”, Ngần Ngọc Nghĩa nói thêm.

Đánh giá về cậu học trò, HLV Nguyễn Văn Hoàng nhìn nhận Ngần Ngọc Nghĩa giữ được ý thức trong tập luyện, thi đấu và đặt kỷ luật chuyên môn bản thân lên cao nhất. “Bất kể khi thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia hay cho điền kinh đơn vị chủ quản Công an Nhân dân, Ngần Ngọc Nghĩa đều đề ra các mốc thời gian để chinh phục. VĐV có ý chí mạnh mẽ cũng có nghĩa rất quyết tâm giành kết quả tốt nhất”, HLV Nguyễn Văn Hoàng phân tích.

Ngần Ngọc Nghĩa quyết tâm chinh phục đường chạy SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH MINH

Hiện tại, Ngần Ngọc Nghĩa đang giữ kỷ lục quốc gia 100m nam (10”35) và 200m nam (20”74). Chỉ số 20”74 của Ngần Ngọc Nghĩa thiết lập khi giành huy chương bạc tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam năm 2022. Một năm sau tại SEA Games 32 ở Campuchia năm 2023, Ngần Ngọc Nghĩa tiếp tục bảo vệ thành công tấm huy chương bạc nội dung này.

Phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên chia sẻ: “Chúng tôi vẫn thấy được khả năng chuyên môn của Ngần Ngọc Nghĩa và một số VĐV trong nội dung 100m, 200m nam. Điền kinh Việt Nam sẽ nỗ lực thi đấu nội dung này tại SEA Games 33 để giành kết quả tốt nhất dù sự cạnh tranh của VĐV Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia tại các nội dung này rất quyết liệt”.

Theo lịch, Ngần Ngọc Nghĩa và các tuyển thủ nội dung 100m, 200m hoàn tất thi đấu giải điền kinh vô địch tiếp sức quốc gia 2025 tổ chức ở Quảng Ngãi sau đó sẽ trở lại Bắc Ninh tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Với các thành tích HCV tại 2 giải (giải vô địch quốc gia, giải vô địch tiếp sức quốc gia), Ngần Ngọc Nghĩa gần như chắc chắn được ban huấn luyện trao suất tham dự SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN