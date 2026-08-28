Ngành thể thao Việt Nam bổ nhiệm nhân sự quản lý

Ngày 28-8, Ngành thể thao Việt Nam thực hiện công bố các quyết định nhân sự cấp quản lý từng đơn vị chuyên môn.

Ông Nguyễn Trọng Hổ nhận nhiệm vụ Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam (Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG)

Trong đó, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL công bố Quyết định số 2229/QĐ-BVHTTDL ngày 24-8-2026 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hổ, Giám đốc khu Liên hợp thể thao quốc gia, giữ chức Phó Cục trưởng cục TDTT Việt Nam.

Tại buổi lễ trao nhiệm vụ cho tân Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VH-TTDL Hoàng Đạo Cương đánh giá cao năng lực chuyên môn và quá trình cống hiến bền bỉ của ông Nguyễn Trọng Hổ để thực hiện các nhiệm vụ được giao của Cục TDTT Việt Nam.

Tân Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Hổ cam kết luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, nỗ lực đưa sự nghiệp Ngành thể thao Việt Nam phát triển vững mạnh.

Hiện tại, Cục TDTT Việt Nam có nhân sự quản lý gồm 1 Cục trưởng (ông Nguyễn Danh Hoàng Việt) và 3 Phó cục trưởng (ông Nguyễn Hồng Minh, ông Nguyễn Trọng Hổ, bà Lê Thị Hoàng Yến).

Cùng ngày, Cục TDTT Việt Nam chính thức công bố quyết định trao Quyền Giám đốc khu Liên hợp thế thao quốc gia đối với ông Phạm Quốc Hưng. Trước đó, ông Phạm Quốc Hưng là Phó Giám đốc khu Liên hợp thế thao quốc gia.

Ngoài ra, Cục TDTT Việt Nam đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Minh đảm trách công việc Phó Giám đốc Trung tâm phòng chống doping Việt Nam. Trước đó, ông Nguyễn Anh Minh là Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Việt Nam.

MINH CHIẾN