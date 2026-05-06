Nam thần bơi lội Kliment Kolesnikov không đánh đổi Nga lấy Mỹ hay bất kỳ nước nào

Nam thần bơi lội Nga, VĐV từng 2 lần vô địch thế giới - Kliment Kolesnikov chia sẻ với lại RIA Novosti rằng, anh không có ý định chuyển ra nước ngoài sinh sống, bất chấp việc anh đang có mối quan hệ lãng mạn với nữ kình ngư Pháp - Anastasia Kirpichnikova.

Kolesnikov và Kirpichnikova đang yêu nhau nồng nàn kể từ tháng 8 năm 2025. Kirpichnikova sinh ra ở Nga (Asbest) vào năm 2000 và đại diện cho bơi lội Nga giành nhiều thành tích như là 3 HCV Giải vô địch châu Âu 2021, HCB Giải vô địch thế giới cùng năm ở cự ly 800m tự do.

Từ tháng 4-2023 trở đi, cô nhập quốc tịch Pháp - và đại diện cho bơi lội Pháp tại đấu trường thế giới. Ở Olympic Paris hồi mùa Hè năm ngoái, cô giành tấm HCB ở cự ly 1500m tự do, chỉ chịu thua Katie Ledecky huyền thoại bơi lội nước Mỹ - với thành tích chậm hơn 10 giây 33!

Tuy bạn gái hiện đang sống ở Pháp, Kolesnikov không hề có ý định chuyển đến Pháp, thậm chí là chuyển sang Mỹ như nhiều tin đồn. Nam thần bơi lội nước Nga tâm sự: “Tôi thật sự ưa thích thành phố Moscow. Đây là nơi tôi lớn lên. Tôi chưa từng có ý định chuyển sang để sinh sống ở bất kỳ nơi nào khác vì tôi cảm thấy thoải mái ở đây”.

Kolesnikov cho biết, đến thời điểm này, anh và bạn gái chưa hề thảo luận đến khả năng đổi nơi sinh sống: “Thành thật mà nói, chúng tôi chưa thực sự bàn bạc về điều đó. Dù sao thì, chính bản thân của tôi cũng không có kế hoạch chuyển ra nước ngoài để sống và tập luyện”.

“Và tôi không nghĩ chúng tôi sẽ đến nơi nào đó, vì sống ở Moscow thuận tiện hơn nhiều. Có lẽ ở Mỹ có một số cơ hội, nhưng chúng tôi đã có mọi thứ hoàn hảo rồi”, Kolesnikov cho biết khi có nhiều tin đồn cho rằng bơi lội Mỹ tìm cách chèo kéo anh sang bên kia đại dương.

Kolesnikov cũng tiết lộ về thu nhập của các VĐV bơi lội Nga, anh có lưu ý rằng là nếu không tham gia các giải đấu bơi lội quốc tế, hầu như không thể nào một kình ngư Nga nào có thể kiếm đủ tiền để mua một căn nhà tại quê nhà. Điều đó khiến họ phải thi đấu năng động.

“Khu vực, CLB và Liên đoàn trả tiền, chúng tôi cũng nhận được tiền thưởng từ các cuộc thi. Phí tham gia các giải đấu quốc tế chiếm phần lớn thu nhập của chúng tôi. Trong khi thu nhập chính của các cầu thủ bóng đá đến từ tiền lương và hợp đồng, thì với chúng tôi ngược lại”.

“Không, bạn sẽ không thể kiếm đủ tiền để mua một căn hộ. Điều đó gần như không thể nếu không tham gia Giải vô địch châu Âu và thế giới. Nhưng một VĐV hàng đầu hoàn toàn có thể kiếm đủ tiền để mua một chiếc ô tô. Nếu bạn giành được giải thưởng ở Olympic, bạn có cả căn hộ và ô tô”.

