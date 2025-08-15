Nam Định vào bảng thuận lợi tại AFC Champions League Two 2025-2026

Các nhà đương kim vô địch V-League, CLB Nam Định vào bảng thuận lợi tại đấu trường AFC Champions League Two 2025-2026. Kết quả bốc thăm được AFC tiến hành vào ngày 15-8.

Nam Định đã sẵn sàng trong lần thứ 2 tham dự đấu trường châu Á.

Tham dự AFC Champions League Two 2025-2026 có tổng cộng 32 câu lạc bộ, gồm 16 đội khu vực phía Tây và 16 đội khu vực phía Đông. Theo phân nhóm hạt giống, Nam Định thuộc nhóm số 2 cùng BG Pathum United (Thái Lan), Macarthur FC (Australia) và Selangor FC (Malaysia). CLB CAHN ở nhóm số 4 cùng Eastern (Hong Kong – Trung Quốc), Persib Bandung (Indonesia) và Tampines Rovers (Singapore).

Kết quả bốc thăm khu vực phía Đông, CAHN nằm tại bảng E cùng Beijing FC (Trung Quốc), Macarthur FC (Australia) và Tai Po FC (Hong Kong – Trung Quốc). Nam Định ở bảng F cùng Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi FC (Thái Lan) và Eastern FC (Hong Kong – Trung Quốc).

Các bảng đấu còn lại ở khu vực phía Đông gồm bảng G với sự góp mặt của Bangkok United (Thái Lan), Selangor FC (Malaysia), Lion City Sailors (Singapore) và Persib Bandung (Indonesia); bảng H với FC Pohang Steelers (Hàn Quốc), BG Pathum United (Thái Lan), Kaya FC-Iloilo (Philippines) và Tampines Rovers FC (Singapore).

Ở khu vực phía Tây, bảng A quy tụ Al Wasl FC (UAE), Esteghlal FC (Iran), Al Muharraq SC (Bahrain) và Al Wehdat (Jordan). Bảng B có Al Ahli SC (Qatar), PFC Andijon (Uzbekistan), FC Arkadag (Turkmenistan) và Al Khaldiya SC (Bahrain). Bảng C gồm Foolad Mobarakeh Sepahan SC (Iran), Al Hussein (Jordan), Mohun Bagan Super Giant (Ấn Độ) và Ahal FC (Turkmenistan). Bảng D hứa hẹn hấp dẫn với Al Nassr Club (Saudi Arabia), Al Zawraa SC (Iraq), FC Istiklol (Tajikistan) và FC Goa (Ấn Độ).

Xuân Son sẽ sớm trở lại cùng Nam Định ở mùa bóng mới.

Vòng bảng AFC Champions League 2025-2026 sẽ diễn ra từ ngày 16-9 đến 24-12-2025. Vòng 16 đội tổ chức từ ngày 10 đến 19-2-2026, tứ kết từ ngày 3 đến 12-3-2026, bán kết từ ngày 7 đến15-4-2026 và chung kết vào ngày 16-5-2026.

Mùa giải trước, Nam Định cũng góp mặt tại sân chơi này, giành 11 điểm ở vòng bảng với 3 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Tại vòng 1/8, đội bóng thành Nam dừng bước trước Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) với tổng tỷ số 0-7 sau hai lượt trận. Mùa giải năm nay, đội bóng thành Nam đã có nhiều điều chỉnh về ngoại binh để nâng chất. Hiện tại đội đã ký hợp đồng với 7 ngoại binh.

CAO TƯỜNG