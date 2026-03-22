“Mondo” Duplantis lại giành HCV cho Thụy Điển nhưng không nỗ lực phá KLTG tại Torun

Armand “Mondo” Duplantis giành tấm HCV thứ 4 tại Giải vô địch điền kinh ở trong nhà thế giới và cũng danh hiệu lớn thứ 12 trong sự nghiệp. Anh đã thiết lập Kỷ lục giải đấu mới với thành tích 6,25m tại Torun (Ba Lan), nhưng quyết định không phá thêm Kỷ lục thế giới nào khác.

Duplantis qua mức xà phá Kỷ lục đại hội

Vừa lập KLTG mới với thành tích 6,31m ở tại Uppsala hồi đầu tháng, Duplantis quay lại thành phố nơi anh lập kỷ lục thế giới đầu tiên - hồi 6 năm trước. Anh bắt đầu cuộc thi bằng cách sử dụng độ cao 5,50m như một bài khởi động, trước khi dễ dàng vượt qua mức xà 5,85m.

Sau đó, VĐV Thụy Điển lựa chọn bỏ qua mức xà 5,95m, độ cao mà đối thủ cạnh tranh gần nhất của anh, Emmanouil Karalis (Hy Lạp), vượt qua được. Sondre Guttormsen (Na Uy) cũng vậy, trong khi đó Kurtis Marshall (Úc) thất bại 1 lần ở mức 5,95m nhưng chọn thử sức ở mức 6,00m.

Khi chỉ còn lại có 4 vận động viên, “Mondo” dễ dàng vượt qua mức 6,00m ngay lần thử đầu tiên - là thành tích thứ 126 của anh ở mức 6,00m trở lên - trong khi đó, Marshall đã lập được Kỷ lục cá nhân mới.

VĐV người Thụy Điển gốc Louisiana tiếp tục cuộc rượt đuổi bằng cách bỏ qua mức xà 6,05m, mức Karalis đã vượt qua để đảm bảo HCB, trong khi những lần thử của Guttormsen ở mức 6.05m, sau khi thất bại tại mức 6,00m, đã giúp cho Marshall giành HCĐ, vượt qua VĐV người Na Uy.

Duplantis sau đó vượt qua mức 6,10m, trước khi Karalis quyết định thử sức với mức 6,20m, nhưng cũng thất bại. Thế rồi, cuộc chiến tâm lý đã tiếp tục với việc Duplantis thử sức ở mức 6,25m, và anh lại vượt qua ngay lần đầu để lập Kỷ lục mới của giải, nhưng làm thanh xà rung chuyển mạnh ở trong quá trình bay người qua.

Karalis có tới 2 lần thử ở độ cao 6,25m nhưng không thể sánh kịp với siêu sao người Thụy Điển, khiến anh trải qua thất bại lần thứ 3 liên tiếp, qua đó đã giúp cho Mondo giành thêm 1 tấm HCV tối quan trọng khác nữa.

Đám đông khán giả hơn 9 ngàn người tại Kujawsko-Pomorska Arena Torun kỳ vọng rằng anh sẽ thử sức ở độ cao 6,32m, nhưng Mondo đã quyết định cất sào nhảy và không cố gắng phá KLTG dịp này trong sự tiếc nuối của các CĐV.

Ở nội dung nhảy cao nam, Oleh Doroshchuk đã trở thành Nhà vô địch thế giới trong nhà người Ukraine đầu tiên khi giành chiến thắng chung cuộc với thành tích 2,30 mét. VĐV Mexico Eric Portillo cũng chinh phục cùng độ cao đó, nhưng cần đến lần thứ 3, thế nên chỉ giành được HCB, trong khi HCĐ thuộc về VĐV Hàn Quốc Woo Sang-hyeok với thành tích 2,26 m.

Đ.Hg.